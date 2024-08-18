نيس : يخوض البرازيلي دانتي، قلب دفاع نيس، موسمه التاسع مع الفريق في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعمر الـ40 عاماً كأكبر اللاعبين، وهو يضع نصب عينيه هدفاً جماعياً بالمنافسة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتأهّل إلى المسابقة في الموسم المقبل، إلى جانب هدفٍ شخصي: تأمين عقدٍ جديد للموسم المقبل.

يتحدث لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق المتوّج بالدوري معه ثلاث مرات في مقابلةٍ مع فرانس برس عن تحضيرات الفريق لموسم 2024 2025 وطموحاته الشخصية.

سؤال: فرانك إيز هو مدربك الثامن. هل تعتبر أنه من الصعب التكيّف مع هذه التغييرات العديدة؟

جواب: "المدرب يقدم مشروعا جديدا وطريقة عمل مختلفة. نحن نتعلم كل يوم. الماضي لم يعد له قيمة. يجب إقناعهم (اللاعبين)، من الأصغر سنا (من اللاعبين) إلى الأكبر. الأمور واضحة على هذا المستوى، وأنا أشارك رأيه. لذا، نحن جميعا في حالة تأهب. نريد أن نثبت قدراتنا. على الرغم من التغييرات، بل بسببها، يواصل النادي تقدمه ويصبح أكثر نضجا. نعرف أين نريد أن نذهب. نواصل السير في طريقنا على الرغم من التعقيدات. خلال العشر سنوات الماضية، كان نيس جيدا جدا. وهذا يظهر التقدم والاستقرار والثبات".

س: سيلعب نيس بثلاثة مدافعين ومن دون (جان كلير) توديبو. هل يعني ذلك تغييرا كبيرا؟

ج: خسرنا لاعباً بمستوى عالمي. في عمري، أتكيّف بسرعة. يجب أن نكون متماسكين ومشاركين لتقليل الأهداف التي نتلقاها. المجموعة التي تكون مركزة، تتكيّف مع أسلوب اللعب المطلوب. في البداية سيكون من الضروري أن نكون صبورين بعض الشيء. لأن الانتظار للضغط لبدء اللعب وخلق الفجوة (مع المدرب السابق الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي) هو شيء، فيما الضغط المستمر على الخصم والرغبة في السيطرة والحفاظ على الديناميكية والطاقة (مع إيز) شيء آخر".

س: رغم ذلك، تلقيتم الكثير من الأهداف خلال فترة التحضير...

ج: "تلك الأهداف جاءت نتيجة لأخطاء فردية. المشروع الفني ليس السبب. نحن على الطريق الصحيح. لكن يجب أن نكون أكثر حيلة ويقظة، وأن نتحلى بالكثير من العزيمة. اليوم، الفريق يريد أن يكون متماسكا في مرحلة الضغط، كما في مرحلة البناء. ولكن على الرغم من أن المدرب أثبت جودته ووجود تشكيلة جيّدة، فقدنا توديبو و(لاعب الوسط كيفرين) تورام، وهناك العديد من الإصابات. نحن بحاجة إلى الصبر".

س: ما هي الأهداف الجماعية؟

ج: "أن نبلغ دور الـ16 في +يوروبا ليغ+ وأن نتأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل. لكن كلما استعددت لموسم صعب، تُصبح الأمور أكثر واقعية".

س: شخصيا، كيف يؤثّر العمر عليك؟

ج: أنا في حالة بدنية جيدة وحاضر ذهنياً. ولكن ليس لدي هامش كبير للخطأ. الأمر بسيط: إذا لم أكن محترفا بنسبة 100%، فسوف يظهر ذلك على الفور. الفارق واضح. مع مرور السنوات، يتقلص الهامش. أنا مكرّس نفسي تماما لرياضتي. يتطلب ذلك الكثير من الوقت والاستثمار. أنا مستعد لدفع الثمن".

س: هذا الموسم، ستلعبون مرتين في الأسبوع. هل اتفقت مع إيز على تخصيص بعض الراحة لك؟

ج: لا! لكنني متوافق مع نفسي. لديّ هدف واحد فقط: أن أكون جاهزا وأن أقدّم أفضل ما لدي كلما احتاجني المدرب. على أرض الملعب، بالطبع. ولكن أيضا خارج الملعب أو على مقاعد البدلاء، من خلال مساعدة، على سبيل المثال، مدافع على التمركز أو لاعب إذا انخفضت همته. يجب أن تكون نشطا".

س: على أعتاب 41 عاما، هل سيكون هذا آخر موسم لك؟