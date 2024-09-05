إيلاف من لشبونة (البرتغال) : انجاز كروي فردي جديد حققه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده، وهداف فريق النصر السعودي، وهو انجاز يكرس به أسطورته الكروية، ويثبت قدرته على الاستمرار في المستوى الأعلى لكرة القدم، مما يؤشر إلى أن طموحه في المشاركة بمونديال 2026 مع البرتغال هو طموح مشروع بالنظر إلى تمتعه بلياقة بدنية جيدة، وشغف متجدد.

فقد سجل رونالدو الهدف رقم 900 في مسيرته في مسيرته مع الأندية التي لعب لها طوال مشواره، ومع المنتخب البرتغالي.

جاء الهدف التاريخي خلال مواجهة البرتغال أمام كرواتيا في الجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية الخميس.

أهداف رونالدو يمكن توزيعها على عدة محطات بارزة في مشواره المثير والثري، فقد سجل 450 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و68 هدفًا مع نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى 5 أهداف سجلها في بداياته مع سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى 131 هدفًا بقميص منتخب البرتغال.

وشارك رونالدو خلال مسيرته في 1236 مباراة طوال مسيرته، ساهم خلالها بـ 1154 هدفًا، حيث سجل 900 هدفًا وصنع 254 تمريرة حاسمة لزملائه.