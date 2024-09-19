إيلاف من الر ياض: لم تتحسن حالة نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد، حيث لازال تصنيف حالته "حرجة جداً"، وهو ف يغيبوبة تامة بمستشفى راشد في دبي، وسوف يتم نقله مساء اليوم (الخميس) من دبي إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي تناسب حالته الصحية.

القنصلية السعودية في دبي بدورها، تقوم بالتنسيق والترتيب مع السلطات الإماراتية لنقل فهد المولد من مستشفى راشد إلى الرياض اليوم الخميس، حيث تصل عند الساعة الـ9:30 مساء عبر طائرة إخلاء طبي ليستقر في أحد مستشفيات العاصمة لمتابعة حالته الصحية الحرجة جداً والتي لم تشهد أي تحسن حتى صباح اليوم (الخميس).

وبحسب المصادر فإن ترتيبات النقل ستتواصل ما لم يحدث أي تطورات سلبية على حالته الحرجة.

وأبلغت المصادر "الشرق الأوسط" أن تحقيقات قيادة شرطة دبي لم تكتمل حتى صباح اليوم حيث ينتظر أن تصدر النتائج بعد سلسلة من الاستدعاءات للشهود في الحادثة، علماً أنها تحفظت على مجموعة من الأفراد الذين كانوا معه لكن لم يكشف بعد عن الإجراءات التي تم اتخاذها معهم.

واللافت أن وجه النجم السعودي فهد المولد لم يتأثر على الإطلاق بحسب شهود، حيث إن وجهه كان سليماً جداً من أي خدوش أو انتفاخات وكذلك عينيه فيما بدا وكأنه نائم بشكل طبيعي على سرير العناية المركزة، لكن الضربات كانت كبيرة على قاع جمجمته ورقبته وكذلك أنحاء جسمه.

وكانت مصادر مطلعة قد نشرت تقريراً يوم الـ16 من الشهر الحالي أشارت فيه إلى إن حالة فهد المولد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الشباب على وضعها "الحرج جداً" وسط مؤشرات سلبية على صحته، إذ لم تشهد أي تحسن حيث تم إخضاعه صباح الاثنين لأشعة خاصة على الجمجمة، كما أكدت أن الأطباء لم يستطيعوا القيام بأي تدخل جراحي لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة، ولم يبلغ المسؤولون في نادي الشباب عن أي مستجدات حول نتائج الأشعة.

تفريغ الكاميرات ولا أدلة مفيدة

سعت تحريات شرطة دبي لتفريغ الكثير من الكاميرات القريبة من محيط الحادثة، لكن تسريبات لـ«الشرق الأوسط» قالت إن الشرطة لم تكشف عن كاميرا مباشرة توضح شيئاً، لكنها تواصل البحث والتدقيق في الكثير من الكاميرات المتاحة.

وتعرض نجم الأخضر السعودي للسقوط من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي صباح الخميس الماضي فيما لم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه فيما لم يتم بعد أيضاً التوصل حول كم بقي من الوقت وهو طريح على الأرض قبل إسعافه في ظل تعدد الروايات.

وتتابع القنصلية السعودية في دبي الحالة من كثب وتنتظر التحديثات بشأن الحالة الصحية للاعب السعودي.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد كشفت في بيان السبت، عن أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرّض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة بدبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع في أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وقالت القيادة في بيانها المقتضب: «في إطار التزامها الشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها».

من جانبها، أصدرت القنصلية السعودية في دبي، بياناً (السبت) بشأن لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، فهد المولد. مشيرةً إلى أنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي، ظهر يوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر (أيلول)، وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، والفريق الطبي في المستشفى، بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات، والقنصل العام في دبي.

وقالت: "توضح القنصلية أنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي. كما تود إيضاح أن اللاعب يخضع للمراقبة؛ حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له. سائلين الله عز وجل أن يلطف بحاله، وأن يرفع عنه الضر، إنه سميع مجيب".