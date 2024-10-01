بكين : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا المباراة النهائية لدورة بكين الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي 7 5 و6 3 الثلاثاء في نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراس، المصنف ثانيا في الدورة والبالغ من العمر 21 عاما، في المباراة النهائية مع الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا وحامل اللقب أو الصيني بو يونتشاوكيتي المشارك ببطاقة دعوة.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها ألكاراس المباراة النهائية لدورة بكين بعدما فشل العام الماضي في دور الاربعة بسقوطه أمام سينر، وحذا حذو مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي بلغ نهائي الدورة الصنية أربع مرات.

واستهل ألكاراس، المتوج بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وكسر غرسال مدفيديف في الشوط الخامس متقدما 3 2 لكن الروسي رد التحية مباشرة مدركا التعادل.

وعاد الإسباني الساعي إلى استعادة توازنه عقب خروجه المخيب من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، إلى كسر إرسال الروسي في الشوط السابع وتقدم مجددا 4 3، لكن الأخير رد التحية مباشرة مدركا التعادل 4 4.

وفعلها ألكاراس للمرة الثالثة في المجموعة عندما كسر إرسال مدفيديف في الشوط الحادي عشر وتقدم 6 5 قبل أن ينجح هذه المرة في كسب إرساله في الشوط الثاني عشر وبالتالي حسم النتيجة في صالحه 7 5 في 48 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الاولى، تمكن ألكاراس من كسر إرسال مدفيديف في الشوط الخامس وتقدم 3 2، وبعدها تلقى مدفيديف العلاج بسبب شعوره بإصابة في فخذه الأيسر، ثم مرة ثانية عقب الشوط السابع (3 4)، قبل أن ينجح ألكاراس في كسر إرساله للمرة الثانية في الشوط التاسع ويحسم المجموعة في صالحه 6 3.