برشلونة : أعرب المدرب الألماني لنادي برشلونة الإسباني هانزي فليك الإثنين ن سعادته بعودة لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ للمشاركة في مواجهة يونغ بويز السويسري الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ويعتقد فليك أن دي يونغ البالغ من العمر 27 عاما) والغائب عن الملاعب منذ نيسان/أبريل الماضي بسبب إصابة في الكاحل، مستعد للعب مرة أخرى.

وقال في مؤتمر صحافي الاثنين: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الاعتماد على فرينكي، سواء لمدة خمس أو عشر دقائق".

واضاف "سلوك فرينكي ممتاز، إنه منخرط ومستعد لمساعدة الفريق، كنا بحاجة لوجوده. سيكون جاهزًا، ليس للعب 45 دقيقة، ولكن 20 أو 10 دقائق، وهذا سيكون جيدا بالنسبة بشكل كبير".

ويعاني النادي الكاتالوني، الساعي الى استعادة توازنه قاريا عقب خسارته امام موناكو الفرنسي 1 2 في الجولة الاولى، من غيابات كثيرة في صفوفه بسبب الاصابة بينهم داني أولمو وغافي والأوروغوياني رونالد أراوخو.

ولا يزال برشلونة، الفائز بالمسابقة القارية خمس مرات، يحاول العودة إلى القمم الأوروبية، بعد وصوله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ أربعة مواسم العام الماضي، حيث خرج بقسوة على يد باريس سان جرمان الفرنسي.