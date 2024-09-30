بكين : ضربت اليابانية ناومي أوساكا موعدا مع الأميركية كوكو غوف في دور الـ16 من دورة بكين في كرة المضرب (1000 نقطة)، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا بسهولة.

وتغلبت أوساكا على الأميركية كايتي فولينيتس المصنفة 60 عالميا 6 3، 6 2، لتلاقي غوف التي أحرزت على غرارها بطولة فلاشينغ ميدوز سابقا.

وتخوض أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، دورتها الأولى تحت اشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامس.

ولم تستعد اليابانية البالغة 26 عاما إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في كانون الثاني/يناير، بعد انجاب طفلتها شاي في تموز/يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهنا في المركز 73 عالميا.

خسرت في الدور الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبعد انجابها لم تتخط الدور ربع النهائي في مجمل مشاركاتها.

لكن أمام فولينيتس أظهرت لمحات من المستوى الذي خولها احراز لقب احدى البطولات الكبرى أربع مرات وسبع دورات لدى المحترفات، بينها دورة الصين المفتوحة في 2019 عندما توجت في بطولة أستراليا الكبرى للمرة الأولى. أحرزت اللقب أيضا في ملبورن عام 2021 ولقب فلاشينغ ميدوز مرتين.

من جهتها، حجزت غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز 2023، بطاقتها إلى دور الـ16 بفوزها على البريطانية كايتي بولتر 7 5، 6 2 الأحد. وصُنّفت الأميركة الشابة البالغة 20 عاما والسادسة عالميا، في المركز الرابع في الدورة.

التقت أربع مرات مع أوساكا فتقاسمتا الفوز مرتين. كان لقاؤهما الأخير عام 2022 في سان خوسيه عندما تفوقت غوف بمجموعتين 6 4، 6 4.

وكان مشوار سابالينكا سهلا عندما تخطت أشلين كروغر 6 2، 6 2 لتلاقي الأميركية الأخرى ماديسون كيز المصنفة 24 التي تغلبت على البرازيلية بياتريز مايا حداد 6 3، 6 3.

ولم ترتكب سابالينكا الأخطاء على غرار مباراتها الأولى أمام التايلاندية المتأهلة من التصفيات مانانتشايا ساوانغكاو.