بكين : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميًا الدور ربع النهائي من دورة بكين لكرة المضرب (500 نقطة) الأحد في 56 دقيقة فقط بعد تفوّقه على حساب الهولندي تالون خريكسبور 6 1 و6 2.

وكانت الأمطار في بكين قد ادّت الى تأجيل العديد من المباريات، قبل أن يتمكن ألكاراس تحت سقف مغلق في حجز مكانه في دور الثمانية بكل سهولة.

ويواجه ألكاراس الفائز بأربع بطولات كبرى في الدور المقبل نظيره الكازاخستاني كارن خاتشانوف الفائز بصعوبة على الأرجنتيني فرانتشيسكو سيروندولو 7 6 (4/7) و7 6 (9/11).

وفي المباراة الأخرى التي أكملت ضمن منافسات الرجال، خرج الإيطالي لورنتسو موزيتي على نحو مفاجئ على يد الصيني يونشاوكيتي بو 6 2 و6 4.

ولدى السيدات، بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الدور ثمن النهائي من دورة بكين الدولية (1000 نقطة) بصعوبة على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6 7 (11/9)، 6 1، 6 2.

وضربت بيغولا موعدا في الدور المقبل مع الإسبانية باولا بادوسا.

وجاءت المجموعة الأولى نارية بامتياز وتمكنت الروسية المصنّفة 39 من حسمها بعد شوط كسر التعادل 11 9.

ردّت بيغولا بقوة في المجموعة الثانية وحافظت من هناك على ثباتها لتحسم فوزها.

وتبحث بيغولا (30 عاما) عن لقبها السابع في جولة المحترفات "دبليو تي ايه".

وكانت بادوسا التاسعة عشرة قد حجزت مكانها في الدور المقبل بفوزها الصريح على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا.

وتُعد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى في بكين وكانت قد هزمت بيغولا 7 5 و7 5 في نيويورك مطلع هذا الشهر لتتوج بلقبها الكبير الثالث.

بدورها، لا تشارك البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا في هذه الدورة "لأسباب شخصية".

وحققت الصينية تشانغ شواي المشاركة ببطاقة دعوة مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغ الدور المقبل على حساب البلجيكية غريت مينن.