Lombok (اندونيسيا) : فاز الإسباني خورخي مارتين بجائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "فئة موتو جي بي" الأحد ليعزّز صدارته للترتيب العام على حساب مطارده الأبرز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الذي عانى قبل حجز المركز الثالث.

وتقدم درّاج براماك على مواطنه بيدرو أكوستا الذي حلّ ثانيا وبانيايا ثالثا.

وعزّز مارتين تفوّقه في صدارة الترتيب العام بفارق 21 نقطة عن بانيايا في الصراع الذي بات ثنائيا على اللقب قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

وهيمن الإسباني على السباق من لحظة الإنطلاق في ظل طقس حار جدا على حلبة مانداليكا في جزيرة لومبوك، حيث تعرّض إينيا باستيانيني والإسباني مارك ماركيس لحادثين.

وبعد تعثره في سباق السرعة السبت، تمكن إبن الـ 26 عاما مارتين من استعادة الثقة على حساب درّاج دوكاتي الإيطالي اثر ضمانه الفوز في سباق الأحد.

وامام حشد جماهيري لافت بلغ 60 ألفا في بلد يعشق رياضة الدراجات النارية، شهد المركز الثالث صراعا إيطاليا كبيرا بين بانيايا، باستيانيني وفرانكو موربيديلّي وماركو بيتزيكي.

لكنّ بانيايا الذي فاز في إندونيسيا العام الماضي تمكن من حسم هذا الصراع بعد أن تعرّض زميله باستيانيني لحادث قبل 6 لفات من نهاية السباق، ومن ثمّ تمكن من تجاوز موربيديلي.

وشهدت اللفة الأولى انسحاب العديد من السائقين أمثال الإسبانيين أليكس إسبارغارو واليكس ماركيس، الأسترالي جاك ميلر والإيطالي لوكا ماريني بعد حادث تصادم جماعي في اللفة الأولى. كذلك، خرج من السباق الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو والإسباني خوان مير.