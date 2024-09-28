مونتريال : تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر من تناول مواد محظورة.

وقالت الوكالة في بيان السبت "تطلب وادا فترة إيقاف تتراوح بين سنة وسنتين"، وذلك بعد ثبوت تعاطي سينر مرتين مادة كلوستيبول المحظورة في آذار/مارس الماضي، بيد أنه برئ من قبل وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب وسمح له باللعب لاحقا.

وكان سينر (23 عاما) الذي أحرز أخيرا ثاني لقب كبير في مسيرته في فلاشينغ ميدوز والذي يشارك راهنا في دورة بكين، نفى تنشطه.

وقبلت وكالة النزاهة الشهر الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

وخضع سينر للفحص خلال دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في آذار/مارس، وتبين تلوثه بمادة كلوستيبول المشتقة من هرمون التستوستيرون المحظور بـ"مستويات منخفضة"، قبل أن تكون نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد عشرة أيام، كما كشفت وكالة النزاهة في شرح مفصل.

وخلصت وكالة النزاهة إلى أن سينر "لم يرتكب أي خطأ أو إهمال"، فيما شدّد اللاعب على انه "لم أرتكب أي خطأ"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من بعض اللاعبين، ومن بينهم الأسترالي نيك كيريوس.

لكن وادا التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها قالت السبت إن وجهة النظر بـ"+عدم وجود خطأ أو إهمال+ لم تكن صحيحة بموجب القواعد المعمول بها".

تابعت "لا تبحث وادا عن الغاء أي نتائج باستثناء تلك التي تم فرضها من قبل محكمة الدرجة الأولى".

وعبر سينر عن خيبته من القرار "لا يمكننا السيطرة على كل شيء. أنا بالطبع خائب لكن متفاجئ أيضا".

تابع بعد فوزه على الروسي رومان سافيولين في ثمن نهائي دورة بكين السبت "كانت هناك ثلاث جلسات استماع وانتهت كلها بشكل إيجابي بالنسبة لي".

وكرر "قناعتي ببراءتي" موضحا انه أبلغ بقرار الوكالة "قبل عدة أيام".

وخسر الإيطالي النقاط التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) والجوائز المالية للبطولة التي تم خلالها تسجيل الاختبار الإيجابي.

وقال سينر إنه تمكن من الاستمرار في اللعب، من دون إيقاف مؤقت طويل، لأن فريقه حدد على الفور حقيقة أن المعالج الفيزيائي جاكومو نالدي استخدم الرذاذ الذي أعطاه إياه مدربه أومبرتو فيرارا.

وأكد الإيطالي أنه قطع علاقته بالرجلين، مشيرا إلى فقدان الثقة فيهما "كانا جزءا مهما من مسيرتي. لقد عملنا معا لمدة عامين. لقد قمنا بعمل رائع، وحققنا الكثير من النجاح ثم أصبح لدينا فريق رائع خلفنا".

وأردف سينر الذي استعان بمواطنه المعد البدني ماركو بانيكي الذي عمل لفترة طويلة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمعالج الفيزيائي أوليسيس باديو "الآن، بسبب هذه الأخطاء، لا أشعر بالثقة الكافية لمواصلة العمل معهما. الشيء الوحيد الذي أحتاجه الآن، مجرد بعض الهواء النقي. كما تعلمون، كنت أعاني كثيرا في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر النتيجة، والآن أحتاج فقط إلى بعض الهواء النقي".

وأوقف سينر لعدة أيام، لم يتمكن خلالها من الخضوع للتمارين.

ومع استمرار شهور التحقيق، ظل الأمر يثقل كاهله رغم اعتقاده ببراءته، وقال "بالطبع كنت قلقا، لأنها كانت المرة الأولى بالنسبة لي، كما تعلمون، وآمل في أن تكون المرة الأخيرة التي أكون فيها في هذا الموقف".