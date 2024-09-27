دورتموند (ألمانيا) : أنقذ المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي فريقه بوروسيا دورتموند من فخ ضيفه بوخوم وقاده إلى قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4 2 الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعاد دورتموند الذي سقط أمام شتوتغارت 1 5 الاحد الماضي، إلى سكة الانتصارات بفضل وافده الجديد وتقدم للمركز الثاني موقتا برصيد 10 نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر بالعلامة الكاملة مع 4 انتصارات تواليا الذي يستقبل باير ليفركوزن حامل اللقب السبت في قمة مباريات هذه المرحلة.

وتأخر دورتموند أمام بوخوم بهدفي السلوفاكي ماتوس بيرو (16) والهولندي داني دي فيت (21)، قبل أن يُعيد غيراسي صاحب 32 هدفا مع شتوتغارت في مختلف المسابقات الموسم الماضي، فريقه إلى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق قبل نهاية الشوط الأول (44).