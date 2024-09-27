باريس : قاد برادلي باركولا فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب للفوز بتسجيله هدفين من ثلاثية أمام رين 3 1 الجمعة في المرحلة السادسة، ليحافظ على سجله خاليا من الخسارة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل باركولا الهدفين الاول والثالث لفريق العاصمة (30 و68)، فيما أضاف الكوري الجنوبي لي كانغ إن الثاني برأسية بعدما تابع كرة للمهاجم الفرنسي ارتدت من العارضة (57). في حين لاعب سان جرمان السابق الشاب أرنو كاليمواندي هدف رين الوحيد بعد لمسة يد على المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو داخل المنطقة المحرمة (75 من ركلة جزاء).

ورفع باركولا رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين أمام مهاجم مرسيليا الإنكليزي مايسون غرينوود (5).

وعاد سان جرمان قبل موقعته في لندن أمام أرسنال الانكليزي في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا إلى سكة الانتصارات بعد تعادله أمام رينس 1 1 في الدوري، في حين ظهر بصورة باهتة أمام جيرونا الإسباني في مستهل مغامرته في المسابقة القارية الام (فاز 1 0).

وبامكان موناكو الثالث الذي يستقبل مونبلييه السبت، ومرسيليا الثاني الذي يحلّ ضيفا على ستراسبورغ الاحد أن يلحقا برجال المدرب الإسباني لويس إنريكي الذين يتربعون على صدارةالترتيب برصيد 16 نقطة.