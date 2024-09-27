إيلاف من الرياض: حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الاحتفال مع قائد نادي الزمالك محمود شيكابالا، وكذلك مع جماهير نادي الزمالك بالفوز بكأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز على النادي الأهلي المصري بركلات الترجيح الجمعة، وذلك من أرضية ملعب المملكة أرينا في الرياض، وذلك بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1-1، ليحسمها الزمالك بـ"الترجيحية".

جمهور الزمالك يرد التحية

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو له وهو يهنئ جماهير نادي الزمالك عقب الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح، وظهر على أرضية الملعب متجها إلى الجمهور الذين قاموا بتحيته على استضافة المباراة ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وجاءت مبادرته بالاحتفال مع جماهير الزمالك لتحظى باعجاب الجميع، خاصة أنه معروف عنه ميوله الأهلاوية، ولكنه في نهاية الأمر انتصر للروح الرياضية، وقام بتحية الفريق الفائز، خاصة أن المباراة أقيمت في إطار موسم الرياض.

مكافأة مليون ونصف المليون دولار للزمالك

كما قرر المستشار تركي آل الشيخ تخصيص مكافأة اضافية لنادي الزمالك بطل السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وتبلغ قيمة المكافأة مليون ونصف المليون دولار.

ماذا فعل نجوم الفن الزملكاوية؟

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن الذين ينتمون لجمهور نادي الزمالك على الاحتفال بفوز الفريق بكأس السوبر الأفريقي وهم الفنان محمد هنيدي، الفنان هشام ماجد، المخرج عمرو سلامة، الفنانة حورية فرغلي، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان أحمد فتحي، الفنان أشرف زكي وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.