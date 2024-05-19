إيلاف من القاهرة: استعاد الزمالك أمجاده القارية في أفريقيا، عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في القاهرة الأحد، وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز نهضية بركان 2-1، وأحرز لاعب الزمالك أحمد حمدي هدف الزمالك في الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان 2-1 على أرضية ملعب بركان البلدي بالمغرب، ووفقاً لقاعدة احتساب هدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، فقد توج الزمالك باللقب، بالنظر إلى انتهاءمجموع الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

واللقب هو الثاني للزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما سبق للنادي الملقب بالفارس الأبيض التتويج بلقب كأس أفريقيا "أبطال الدوري"، والتي تحمل مسمى "دوري أبطال أفريقيا" 5 مرات من قبل، كما أنه الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية في القرن الماضي (9 بطولات أفريقية)، قبل أن تنتقل السيطرة لمنافسة التاريخي الأهلي الذي توج بلقب دوري أبطال القارة 11 مرة، وهو في طريقه للقب البطولة رقم 12.

سوبر أفريقي مصري؟

وفي حال توج الاهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي السبت المقبل بالقاهرة، فسوف يضرب موعداً مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، كما أن فريق الترجي التونسي لازال لديه فرصة للفوز بلقب دوري الأبطال على حساب الأهلي (مباراة رادس انتهت بالتعادل 0-0)، وفي جميع الأحوال فإن نادي الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي والترجي في السوبر الأفريقي.

أحداث المباراة

مع بداية المباراة، بدأ الزمالك بطريقة الضغط العالي على مناطق نهضة بركان بحثا عن هدف مبكر في الثلث الأول من عمر المباراة، ومع حلول الدقيقة 23، تمكن أحمد حمدي متوسط ميدان الزمالك من تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو .

وحاول نهضة بركان البحث عن ردة فعل بعد الهدف المبكر، بيد أن جل محاولات النهضة البركانية اصطدمت بالتنظيم المحكم لخطوط الفريق المصري، وفقاً لتقرير 365scores.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، تعرض صاحب هدف السبق أحمد حمدي لإصابة جعلته يغادر الملعب مضطرا، ليتم تعويضه بيوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني دفع الشعباني بجبريل واتارا ورضا حجي، ثم يوسف الزغودي و تسيلا كيسيندا على الترتيب، بينما دفع جوزيه جوميز بزياد كمال ومصطفى شبلي في الدقيقتين 60 و69، بحثا عن الحفاظ على النتيجة ولعب الكرات المرتدة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع،تلقى حمزة الموساوي البطاقة الحمراء، بعد تدخله الخشن على أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك في الدقيقة 90+2.

ورغم محاولات نهضة بركان تعديل النتيجة وتحويل مسار اللقب إلى المغرب، لم يتمكن الفريق من العودة في النتيجة، ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الزمالك، والتتويج رسميا بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.