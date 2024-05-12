إيلاف من الرباط: فاز فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، على ضيفه الزمالك المصري بهدفين لواحد، على أرضية الملعب البلدي لبركان( شرق البلاد)، لحساب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وفرض الفريق المغربي سيطرته في الشوط الأول،حيث سجل هدفين،قبل أن يعود الفريق الضيف في المباراة مع بداية الشوط الثاني ليسجل هدفا غاليا،ليتأجل بذلك الحسم في اللقب إلى لقاء الإياب،بعد أسبوع،على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وبكر المغاربة بالتسجيل منذ الدقيقة 12 من ضربة جزاء تكلف بتنفيذها العميد يوسوفو دايو،بعد أن تحصل عليها المهاجم يوسف الفحلي بعد عرقلته داخل مربع العمليات.وفي الدقيقة 31،تمكن المدافع عادل تاحيف من إضافة ثاني أهداف الفريق المغربي.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الفريق المصري مستضيفه بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ46، من رأسية لسيف الدين الجزيري، مستثمرا عرضية متقنة من صانع اللعب أحمد زيزو.

ونزل إيقاع المقابلة في ما تبقى من دقائق الشوط الثاني،رغم محاولة الفريق المغربي إضافة أهداف أخرى،ليضرب الفريقان موعدا في إياب من المنتظر أن يكون صعبا على الفريقين.

وفي تعليقه على لقاء الفريقين، المغربي والمصري، قال موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن الفوز الذي حققه المغاربة، سيسمح لهم بخوض مباراة الإياب المقررة بعد أسبوع، براحة أكثر ، في حين سيسعى المصريون، لتدارك خسارتهم، وسيعولون كثيرا على الهدف الذي سجلوه خارج أرضهم،من أجل قلب الموازين لصالحهم في القاهرة.