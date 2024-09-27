روما : حسم ميلان مواجهته مع ضيفه ليتشي بتسجيله ثلاثة أهداف في غضون 5 دقائق وخرج منتصرا للمباراة الثالثة تواليا الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد 5 ايام من حسمه دربي ميلانو أمام جاره اللدود إنتر 2 1، أكد نادي "روسونيري" انه استعاد خطورته بفوز جديد جاء هذه المرة على حساب ليتشي.

وانتظر ميلان الدقائق الاخيرة من الشوط الاول من أجل أن يترجم هيمنته داخل المستطيل الاخضر أمام صاحب المركز السابع عشر في الدوري بثلاثية تناوب عليها مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا (38) والفرنسي ثيو هرنانديز (41) والاميركي كريستيان بوليسيتش (43).

وتراجع اداء ميلان في الشوط الثاني، قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 اثر طرد الشاب دافيدي بارتيزاغي بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب.

وبفضل انتصاره الثالث تواليا في الدوري، بعدما سبق له الفوز على فينيتسيا برباعية نظيفة وإنتر، تقدم ميلان للمركز الثاني موقتا برصيد 11 نقطة بالتساوي مع تورينو المتصدر الذي يستقبل لاتسيو الأحد.

وبامكان ميلان أن يخسر مركزه في حال فوز إنتر السابع مع 8 نقاط ويوفنتوس الخامس برصيد 9 على مضيفيهما أودينيزي الرابع وجنوى تواليا السبت، بانتظار أيضا بقية مباريات هذه المرحلة حيث يلعب نابولي الثالث (10 نقاط) مع ضيفه مونتسا الأحد.

ونفض "روسونيري" بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا غبار الأزمة التي عصفت به في بداية الموسم حيث تعادل في مباراتين وتعرض لهزيمة في المراحل الثلاث الاولى، في حين لم يكن النجاح حليفه في مستهل مغامرته القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام ليفربول الانكليزي 1 3.