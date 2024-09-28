مدريد : أكرم أوساسونا وفادة ضيفه برشلونة المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 4 2 السبت على ملعب "ال سردار" في بامبلونا" في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم أوساسونا الشوط الأول في صالحه بهدفين للكرواتي أنتي بوديمير (18) وبراين ساراغوسا (28)، وقلص باو فيكتور الفارق مطلع الشوط الثاني (53)، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين لبوديمير (72 من ركلة جزاء) والبديل آبيل بريتونيس (85)، قبل أن يسجل البديل لامين جمال الهدف الثاني للنادي الكاتالوني (90).

وحرم أوساسونا النادي الكاتالوني من مواصلة انطلاقته المثالية في الليغا وتحقيق فوزه الثامن تواليا وألحق به الخسارة الاولى في الدوري مع مدربه الجديد الألماني هانزي فليك والثانية في مختلف المسابقات بعد سقوطه امام موناكو الفرنسي 1 2 في الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ودفع فليك ثمن اراحته للثنائي جمال والبرازيلي رافينيا حيث تخلف فريقه بثنائية نظيفة قبل ان يحاول تدارك الموقف في الشوط الثاني بعدما دفع بهما في الدقيقة 59 وفريقه متخلف 1 2، لكن دون جدوى.

وواصل النادي الكاتالوني الذي يستعد لاستضافة يونغ بويز السويسري الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، خوض مبارياته في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة آخرها حارس مرماه الدولي الالماني مارك أندريه تير شتيغن الذي لحق بداني أولمو والدنماركي أندرياس كريستسن ومارك برنال والاوروغوياني رونالد اراوخو وفيرمين لوبيس والهولندي فرينكي دي يونغ وغافي.

وتجمد رصيد برشلونة عند 21 نقطة وبات مهددا من قطبي العاصمة مدريد مطارده المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان الأحد على ملعب الأخير في قمة المرحلة، حيث يملك الاول فرصة تقليص الفارق الى نقطة واحدة والثاني الى ثلاث نقاط في حال فوزهما.

وعلق بيدري على الخسارة قائلا "أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الاول والهدف الاول الذي استقبلته شباكنا كان صعبا. حاولنا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا".

وكان أوساسونا صاحب الافضلية منذ البداية حيث اندفع لاعبوه بقوة نحو مرمى إينياكي بينيا لكن دون خطورة كبيرة، فيما اعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة وكاد يفتتح التسجيل من إحداها عندما تلقى الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة خلف الدفاع لكن الحارس سيرخيو هيريرا خرج في توقيت مناسب وقطعها من خارج المنطقة (13).

ورد أوساسونا بهجمة مرتدة سريعة أنهاها المدافع خيسوس أريسو بتسديدة عكسية قوية مرت بجوار القائم الايمن البعيد للحارس بينيا (15).

ونجح أوساسونا في افتتاح التسجيل برأسية لبوديمير من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لساراغوسا (18).

وعزز ساراغوسا تقدم أوساسونا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بابلو إيبانييس فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس بينيا ببراعة وتابعها داخل المرمى الخالي (28).

وكاد لوكاس تورو يفعلها ويضيف الهدف الثالث بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس بينيا (45).

ورد المدافع الدولي الفرنسي جول كونديه برأسية ساقطة ارتدت من العارضة والتقطها الحارس هيريرا (45+2).

وجرّب ليفاندوفسكي حظه من ركلة حرة مباشرة جانبية لكنها مرت فوق العارضة (52)، ثم أهدر فرصة سهلة من مسافة قريبة تصدى لها هيريرا، قبل أن يرتكب الاخير خطأ في تمرير كرة الى أحد لاعبيه فقطعها جيرارد مارتين ومررها الى باو لوبيس الذي استغل خروجه من عرينه وسددها من خارج المنطقة فشل في التقاطها بعدما فقد توازنه فأفلتت من يديه وعانقت شباكه (53).

ودفع فليك برافينيا وجمال مكان بابلو توريه وفيكتور (59).

وارتكب مارتين خطأ في إبعاد كرة داخل المنطقة فتهيأت أمام بوديمير الذي سددها بجوار القائم الأيمن (63).

وأهدر فيران توريس فرصة ذهبية لادراك التعادل من انفراد حيث سدد في جسم الحارس (66).

وحصل أوساسونا على ركلة جزاء اثر عرقلة بوديمير من المدافع سيرجي دومينغيس فانبرى لها بنفسه على يمين الحارس بينيا (72) مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.

وأنقذ بينيا مرماه من هدف رابع بتصديه لتسديدة قوية لراوول غارسيا من مسافة قريبة وأبعدها الى ركنية (83).

وفعلها البديل بريتونيس بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها على يمين الحارس بينيا (85).

وقلَّص جمال الفارق بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس هيريرا (90).

وحرم القائم الايمن فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث برده رأسية توريس (90+6).

فوز أول لخيتافي

وحقق خيتافي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 0.

ومنح لاعب الوسط الأوروغوياني ماورو أرامباري التقدم لخيتافي في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف لوي ميا الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكان خيتافي الفريق الوحيد الى جانب لاس بالماس لم يذق طعم الفوز في "الليغا" منذ بداية الموسم.

وتخلص فريق ضواحي العاصمة مدريد من المركز التاسع عشر قبل الاخير وارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 10 نقاط وتراجع الى المركز التاسع.

وأكرم ريال سوسييداد وفادة ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الياباني تاكيفوسا كوبو (8) والأيسلندي أوري أوسكارسون (80 و90+2).

وهو الفوز الثاني لريال سوسييداد هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم وتعادلين فرفع رصيده الى ثماني نقاط وتقدم للمركز الثاني عشر مؤقتا، فيما مني فالنسيا بخسارته الخامسة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعادل رايو فايكانو مع ليغانيس بهدف لسيرخيو كاميو (8) مقابل هدف لخوان كروس (55).