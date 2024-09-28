روما : فك المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس نحسه التهديفي وقاد فريقه إنتر حامل اللقب للعودة إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية في فوزه الصعب على مضيفه أودينيزي 3 2 السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل القائد مارتينيس هدفيه في الدقيقتين 45+3 و47 وهما الأولين لهداف الموسم الماضي (24 هدفا) هذا الموسم، بعدما افتتح دافيدي فراتيسي التسجيل للضيوف بعد 43 ثانية من صافرة البداية، فيما سجل البلجيكي كريستيان كاباسيلي (35) والبديل لورنتسو لوكا (83) هدفي أودينيزي.

ونفض "نيراتسوري" غبار خسارته دربي ميلانو أمام الجار ميلان 1 2 في المرحلة الماضية، وحقق انتصاره الثالث هذا الموسم والأول منذ شهر، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف عن تورينو المتصدر الذي يستضيف لاتسيو الاحد، وميلان الثاني الفائز على ليتشي برباعية نظيفة الجمعة.

وبإمكان يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل السلبي في مبارياته الثلاث الأخيرة ويحتل المركز السادس مع 9 نقاط، أن يتقدم على إنتر في حال فوزه على مضيفه جنوى في وقت لاحق.

وبعد بداية جيدة مطلع الموسم الحالي حصد خلالها 10 نقاط، مُني أودينيزي بخسارته الثانية تواليا بعدما كان سقط أمام روما بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية. كما فشل في الثأر لخسارتيه أمام حامل اللقب في الموسم الماضي ذهابا 0 4 وإيابا على أرضه 1 2.

واستعان مدرب "نيراتسوري" سيموني إنزاغي بثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس تورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، في حين جلس الفرنسي بنجامان بافار على مقاعد البدلاء على غرار الهولندي دنزل دومفريس، وغاب نيكولو باريلا للاصابة.

وبكّر إنتر بالتسجيل وتحديدا بعد 43 ثانية اثر تمريرة رائعة من ماتيو دارميان إلى فراتيسي على يمين منطقة الجزاء، فتابعها بتسديدة بينية بقدمه اليمنى في شباك الحارس النيجيري مادوكا أوكوي.

وكاد مارتينيس أن يضيف الثاني، إلّا أن رأسيته مرت بجانب القائم (9)، في حين تصدى الحارس أوكوي لتسديدة المهاجم تورام من علامة الجزاء (21).

وأهدر فراتيسي فرصة مضاعفة النتيجة وتسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد تبادل للكرة بين فيديريكو ديماركو ومارتينيس لكنه فشل في هز الشباك (28).

وبخلاف مجريات اللعب، أدرك أودينيزي التعادل بعد ركلة ركنية وصلت إلى الزيمبابوي جوردان زيمورا على الجهة اليمنى ارسلها عرضية إلى المدافع البلجيكي كاباسيلي تابعها رأسية في شباك الحارس السويسري يان سومر (35).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط، أعاد مارتينيس التقدم لفريقه بعدما استفاد حامل اللقب من خسارة أودينيزي للكرة فمررها الأرميني هنريخ مخيتاريان إلى ديماركو على الجهة اليسرى فارسلها عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها الارجنتيني بتسديدة في الشباك (45+3).

واستهل إنتر الشوط الثاني كما أنهى الأوّل، فأضاف مارتينيس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعدما وصلت الكرة إلى تورام الذي مررها إلى الدولي الأرجنتيني أنهاها تسديدة قوية من الجهة اليمنى من مسافة 20 مترا خدعت أوكوي (47).

وعاد أصحاب الارض إلى أجواء اللقاء بفضل البديل لوكا الذي انطلق من الجهة اليمنى واندفع داخل المنطقة وخدع الحارس سومر (83).