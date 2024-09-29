برلين : فاز الإثيوبيان ميلكيسا مينغيشا وتيغيست كيتيما بسباقي الرجال والسيدات تواليا في ماراثون برلين الـ 50 الأحد.

وتقدم مينغيشا بفارق خمس ثوان فقط عن الكيني كيبريان كوتوت بزمن قدره ساعتين و3 دقائق و17 ثانية، حيث حقّق الرجلان رقمين قياسيين شخصيين.

ويبقى هذان الرقمان بعيدين عن الرقم القياسي العالمي عند الرجال والذي يملكه الكيني الراحل كيلفن كيبتوم (2:00:35)، والفائز بماراثون برلين خمس مرات الكيني إيليود كيبشوغي صاحب الرقم القياسي في برلين والمحقق عام 2022 (2:01:09).

وقال مينغيشا (24 عاما) عقب نهاية السباق "إنه أمر مذهل. أنا سعيد للغاية. إنه أمر جيد ولم أكن ضمن المرشحين، لأنني لم أكن تحت أي ضغط أبدا. كنت مرتاحا للغاية وحققت تماما ما أردته في النهاية".

وأضاف "لستُ العداء الاكثر خبرة، ولقد مررت بتجارب سيئة، لكنّ السباق كان منظما بشكل مثالي والمتفرجون كانوا مذهلين".

من جهتها، كانت كيتيما (26 عاما) قد خاضت مشاركتها الاولى في الماراثون في كانون الثاني/يناير الماضي، وتمكنت من الفوز في العاصمة الألمانية الأحد بزمن قدره 2:16:42.

وقالت "لقد عملت بجد مع مدربي وأود أن أشكره من أعماق قلبي".

كان زمن كيتيما يبعد خمس دقائق عن الرقم القياسي العالمي لشريكتها في التمارين ومواطنتها تيغيست أسيفا (2:11:53).