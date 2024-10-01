بكين : واصل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ببلوغه المباراة النهائية لدورة بكين الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) عندما أنهى مغامرة الصيني يونتشاوكيتي بو المشارك ببطاقة دعوة بالفوز عليه 6 3 و7 6 (7 3) الثلاثاء في نصف النهائي.

وضرب سينر موعدا ناريا مع الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث في إعادة لنصف نهائي العام الماضي بعدما أطاح الأخير بالروسي دانييل مدفيديف الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي 7 5 و6 3.

أمام حشد من الجماهير في اليوم الوطني للصين، واجه بطل فلاشينغ ميدوز ندية كبيرة من بو في أول مباراة بينهما.

وانتظر سينر الشوط السادس لكسر إرسال الصيني البالغ من العمر 22 عاماً والذي واصل تألقه بعدما بلغ نصف نهائي دورة هانغجو الصينية الأسبوع الماضي، فتقدم 4 2 قبل أن يحسمها في صالحه 6 3.

وواصل بو صموده في المجموعة الثانية وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر وبالتالي شوطا فاصلا كسبه الايطالي 7 3 وحسم المباراة في ساعتين وخمس دقائق.

وفي الثانية، نجح ألكاراس، المصنف ثانيا في الدورة والبالغ من العمر 21 عاما، في بلوغ المباراة النهائية لدورة بكين للمرة الاولى بعدما فشل العام الماضي في دور الاربعة بسقوطه أمام سينر، وحذا حذو مواطنه الأسطورة رافايل نادال الذي بلغ نهائي الدورة الصينية أربع مرات.

واستهل ألكاراس، المتوج بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وكسر إرسال مدفيديف في الشوط الخامس متقدما 3 2 لكن الروسي رد التحية مباشرة مدركا التعادل.

وعاد الإسباني الساعي إلى استعادة توازنه عقب خروجه المخيب من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة إلى كسر إرسال الروسي في الشوط السابع وتقدم مجددا 4 3، لكن الأخير رد التحية مباشرة مدركا التعادل 4 4.

وفعلها ألكاراس للمرة الثالثة في المجموعة عندما كسر إرسال مدفيديف في الشوط الحادي عشر وتقدم 6 5 قبل أن ينجح هذه المرة في كسب إرساله في الشوط الثاني عشر وبالتالي حسم النتيجة في صالحه 7 5 في 48 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الاولى، تمكن ألكاراس من كسر إرسال مدفيديف في الشوط الخامس وتقدم 3 2، وبعدها تلقى مدفيديف العلاج بسبب شعوره بإصابة في فخذه الأيسر، ثم مرة ثانية عقب الشوط السابع (3 4)، قبل أن ينجح ألكاراس في كسر إرساله للمرة الثانية في الشوط التاسع ويحسم المجموعة في صالحه 6 3.

وكرَّس ألكاراس، الساعي الى لقبه الـ16 في مسيرته الاحترافية، تفوقه على مدفيديف في المواجهة الثامنة بينهما حيث حقق فوزه السادس مقابل خسارتين.

وقال ألكاراس الذي لم يخسر أي مجموعة حتى الآن: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد حقًا. من الواضح أنه إذا كنت أريد التغلب على دانييل، فيجب أن ألعب جيدًا حقًا، وبمستوى عالي الجودة".

وأضاف "شعرت بحالة رائعة على الملعب مرة أخرى، لذلك أنا سعيد حقًا بهذا. أعتقد أنني لا أستطيع أن أطلب نصف نهائي أفضل".

تأهل تاريخي للصينية تشانغ

ولدى السيدات، خرجت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، من ثمن النهائي بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 4 6 و0 6.

وكانت بيغولا إحدى أبرز المرشحات لاحراز اللقب بعد وصولها إلى نهائي فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

ولم تظهر الأميركية أي مقاومة تذكر أمام بادوسا الثانية عالميا سابقا والتي حسمت اللقاء بعد كسر ارسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى على رغم ارتكابها 5 أخطاء مزدوجة على الارسال، قبل أن تسحقها في الثانية.

قالت الإسبانية البالغة 26 عاما "إنه أمر خاص بالنسبة لي، في نهاية الموسم ألعب بشكل جيد".

وتابعت "لقد تغلبت على لاعبة مصنفة ضمن العشر الأوليات، أردت تحقيق هذه النتيجة، أنا سعيدة بالتواجد في ربع النهائي، وهي فرصة بالنسبة لي لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة".

ونجحت بادوسا، المصنفة 15 عالميا، في فرض نفسها من دون صعوبة وبلغت ربع النهائي ضاربة موعدا مع الصينية شواي تشانغ الفائزة على البولندية ماغدالينا فريخ 6 4 و6 2.

وكتبت تشانغ، صاحبة المركز 595 عالميا، التاريخ بعدما باتت أقل لاعبة ضمن التصنيف العالمي تصل إلى هذا الدور في بكين.

وهو الفوز الرابع للصينية في هذه الدورة بمجموعتين، علما انها منيت بـ24 هزيمة متتالية في فئة الفردي قبل مشاركتها في بكين.

ومرة جديدة، لم تأبه تشانغ (35 عاما) التي سبق لها الوصول إلى ربع نهائي الغراند سلام مرتين وعانت من الإصابات، من تصنيفها فتغلبت على البولندية المصنفة 31 عالميا.

قالت "لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية الفوز ولم أكن أريد أن أخسر مرة أخرى، خاصة مع كل المشجعين الصينيين".

وبلغت الدور ذاته الأميركية كوكو غوف الرابعة بعدما استفادت من انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا في بداية المجموعة الثالثة.

وخسرت غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز 2023، المجموعة الأولى أمام المصنفة أولى عالميا سابقا 3 6 لكنها عوضت في الثانية 6 4 قبل أن تنسحب اليابانية في بداية الثالثة الحاسمة.

وخاضت أوساكا دورتها الأولى تحت اشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامس.

ولم تستعد اليابانية البالغة 26 عاما إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في كانون الثاني/يناير، بعد انجاب طفلتها شاي في تموز/يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهنا في المركز 73 عالميا.

خسرت في الدور الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبعد انجابها لم تتخط الدور ربع النهائي في مجمل مشاركاتها.