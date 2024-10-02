باريس : حقق أتالانتا الإيطالي وفينورد الهولندي انتصارهما الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسختها الجديدة، الاول على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3 0 والثاني على مضيفه جيرونا الإسباني 3 2 الأربعاء في الجولة الثانية.

في المباراة الاولى، حسم أتالانتا النتيجة في الشوط الأول بهدفي الألباني بيرات دجيمسيتي (21) والنيجيري أديمولا لوكمان (44)، واضاف مع بداية الثاني الهدف الثالث عبر راوول بيلانوفا (48).

وهو ثاني لقاء يجمع بين شاختار وأتالانتا في المسابقة القارية الام، بعد موسم 2019 2020 حين فاز كل منهما خارج أرضه (2 1) لشاختار في إيطاليا و3 0 لأتالانتا في أوكرانيا).

وكان أتالانتا استهل مشواره بتعادل سلبي أمام ضيفه أرسنال الانكليزي في مباراة أهدر خلالها مهاجمه ماتيو ريتيغي ركلة جزاء. ولم تكن حال شاختار أفضل اذ سقط بدوره في فخ التعادل السلبي أمام بولونيا الايطالي.

على ملعب "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشين الالمانية حيث اقيمت المباراة بسبب تعذر تنظيمها في أوكرانيا جراء الحرب الدائرة مع روسيا، افتتح أتالانتا التسجيل من تسديدته الاولى بين الخشبات الثلاث بعدما مرر لوكمان كرة عرضية إلى المنطقة وصلت إلى المدافع دجيمسيتي الذي روضها بصدره وسددها في مرمى الحارس دميترو ريزنيك (21).

وضاعف لوكمان الذي كان أصاب العارضة بتسديدة على الطاير (36)، النتيجة بعد تمريرة خلفية من البوسني سياد كولاسيناك داخل المنطقة تلقفها المهاجم النيجيري عند علامة الجزاء وتابعها بقدمه اليمنى في الشباك (44).

وافتتح أتالانتا الشوط الثاني كما أنهى الاول، فسجل المدافع بيلانوفا الثالث برأسه (48).

في الثانية، خسر جيرونا أمام ضيفه فينورد في مباراة شهدت هدفين بالنيران الصديقة لصالح الضيوف واهدار كل من الفريقين ركلة جزاء.

وفشل جيرونا في تعويض خسارته أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 0 1 في الجولة الاولى، فمني بهزيمته الثانية أمام فينورد الذي كان بدوره سقط برباعية نظيفة أمام باير ليفركوزن بطل ألمانيا.

واستحوذ جيرونا على الكرة مع بداية اللقاء على ملعبه "مونتفيلي" في كاتالونيا، وافتتح التسجيل من ركلة ركنية أخطأ المدافع هوغو بوينو في ابعادها ما سمح لقائد النادي الكاتالوني دافيد لوبيس بخداع الحارس الألماني تيمون فينرويتر من مسافة قريبة (19).

ولم تكد تمضي أربع دقائق حتى أدرك فينورد التعادل بالنيران الصديقة بعدما حوّل لاعب الوسط الفنزويلي يانخيل هيريرا الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه اثر ركلة حرة من 25 مترا نفذها البرازيلي إيغور بايشاو.

وتقدم فينورد بفضل تمريرة في العمق من بايشاو إلى أنتوني ميلامبو المنفرد بالحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا (33)، وعاد الاخير وتعملق بصده ركلة جزاء اقتنصها فينورد بعد ثلاث دقائق اثر خطأ داخل المنطقة المحرمة من إيفان مارتن على القائد كيونتين تيمبر، وفشل الياباني أياسي أويدا في ترجمتها.

واعتقد جيرونا انه سجل هدف التعادل مع انطلاق الشوط الثاني، إلّا أن الحكم ألغى هدف السلوفاكي دافيد هانتسكو في مرمى فريقه بسبب وضعية تسلل على الهولندي دوني فان دي بيك بعد تمريرة من هيريرا (50).

وأهدر جيرونا ركلة جزاء نفذها بويان ميوفسكي وصدها الحارس فينرويتر (67).