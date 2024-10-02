باريس : يسعى مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ لإنقاذ الموقف والخروج من النفق المظلم بعد الخسارة الثقيلة أمام توتنهام في الدوري المحلي بثلاثية نظيفة، عندما يحلّ ضيفا على بورتو البرتغالي الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويواجه بطل إنكلترا 20 مرة قياسية، ثاني أسوأ بداية له في حقبة الدوري الإنكليزي (برميرليغ)، حاصدا سبع نقاط فقط من ست مباريات ومسجلا خمسة أهداف فقط.

كما استهل "الشياطين الحمر" مشوارهم القاري بطريقة مقلقة على حدّ سواء بعد التعادل أمام فريق تن هاغ السابق، تفنتي الهولندي 1 1، وهي نتيجة اعتبرها لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن أنّها "بمثابة الخسارة".

وعزّزت هذه النتيجة من سلسلة يونايتد الضعيفة أوروبيا، إذ في رصيده فوز واحد من أصل تسع مباريات بعد العرض الكارثي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وطالب تن هاغ مرة أخرى بمزيد من الوقت لتغيير أوضاع فريقه بعد الخسارة الكبيرة أمام توتنهام 0 3 الأحد، لكن الهولندي اعترف بأنّ فريقه دون التوقعات.

وقال تن هاغ "يتعين علينا إظهار المرونة لأنها ليست جيدا بما فيه الكفاية. يتعين علينا قبول الأمر، ومن هذه اللحظة وصاعدا، يتعين علينا القيام بالأمور بشكل أفضل".

وتابع "إنه دائما يوم جديد. قلت لهم في غرفة الملابس أنه عليهم النهوض. غدا هو يوم جديد. يجب علينا أن نتعلم وأن نقوم بالأمور بشكل أفضل".

وأضاف "أريد فقط التركيز على بورتو. لقد أغلقنا صفحة تلك المباراة (توتنهام)، وأن نتعامل مع الأمر ونمضي قدما. يجب أن نعوّض ذلك. سوف نبدأ من جديد. الموسم لا يزال في بدايته، وهناك مباريات كثيرة امامنا".

ولا يزال تن هاغ يترقب حجم إصابة الثنائي كوبي ماينو ومايسون ماونت.

ويدرك قائد يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش الذي كبر في بورتو ولعب مع منافسه المحلي بوافيستا في بداياته، اكثر من أي أحد آخر ما يمكنه أن يتوقعه من خصمه المقبل والذي خسر على نحو مفاجئ في الجولة الأولى امام بودو غليمت النرويجي 2 3.

وقال فرنانديش لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية "إنه فريق يؤدي بشكل جيد جدا في أوروبا، وعلينا أن ندرك ذلك".

وتابع "إنهم يتحسنون كثيرا في المباريات القليلة الماضية، حتى لو خسروا المباراة الأخيرة في الدوري الأوروبي".

وأضاف لاعب الوسط الذي تجنب الإيقاف لثلاث مباريات محلية بعد أن استأنف ناديه الثلاثاء بنجاح البطاقة الحمراء التي نالها في هزيمة توتنهام "نتوقع مباراة صعبة حقا هناك، لكننا سنذهب للفوز لأن هذا كل ما يتعين علينا التفكير فيه".

توتنهام لفوزه الخامس تواليا

ويطمح توتنهام الى تحقيق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات بعد أن انتزع فوزا مثيرا على حساب يونايتد والذي جاء ايضا وسط غياب نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بداعي الإصابة التي تعرّض لها خلال الفوز على قره باغ الاذربيجياني 3 0 عندما لعب سبيرز طوال المباراة منقوصا.

وقال المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو قبل رحلة الخميس إلى فيرينتسفاروش المجري "لا شيء يتغير. علينا فقط أن نستمر في القيام بما نقوم به. لا يزال هناك الكثير من التحسن الذي يتعين علينا القيام به في العديد من المجالات، لكن الشيء الجيد في المجموعة هو أنهم يريدون الاستمرار في التحسن".

وبعد أن حقّق راينجرز الإسكتلندي بداية قوية باكتساحه مالمو السويدي، سيستضيف ليون الفرنسي في الجولة الثانية من النسخة المحدّثة للمسابقة الأوروبية الثانية.

وكان ليون قد هزم في الجولة الأولى نظيره أولمبياكوس اليوناني بطل الكونفرنس ليغ الموسم الماضي 2 0.

ويحلّ فنربهتشه التركي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضيفا على تفنتي قبل أن يلتقي فريقه السابق مانشستر يونايتد الذي قاده الى لقب هذه المسابقة عام 2017 في الجولة الثانية بعد النافذة الدولية.

ويستضيف ريال سوسييداد الإسباني أندرلخت البلجيكي في حين يحلّ أياكس الهولندي ضيفا على سلافيا براغ التشيكي. أما لاتسيو فسيلتقي ضيفه نيس الفرنسي.