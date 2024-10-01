أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023.

وشهدت قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لموسم 2023- 2024، تواجد نجمي الأردن وقطر، بعد مساهمتها في وصول بلدهما إلى نهائي كأس آسيا.

وترشح كل من الأردني يزن النعيمات، والكوري الجنوبي سيوول يانج وو، والقطري أيمن عفيف، لجائزة أفضل لاعب آسيوي في العام.

أما المرشحات لجائزة أفضل لاعبة آسيوية لعام 2023 تواجدت كل من الأسترالية كورتني فين، واليابانية كيكو سيكي، والكورية الجنوبية كيم هي ري.

يذكر أن هداف بطولة كأس آسيا 2024 الماضية، كان أكرم عفيف نجم منتخب قطر برصيد 8 أهداف، الذي ساهم في حصد بلاده لللقب، أما يزن النعيمات فسجل 4 أهداف في البطولة.

المصدر :روسيا اليوم

