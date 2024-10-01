لندن : حسم أرسنال الإنكليزي القمة المرتقبة ضد باريس سان جرمان الفرنسي بالفوز عليه 2 0 على ستاد الامارات في الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل الالماني كاي هافيرتس (20) وبوكايو ساكا (36) الهدفين.

وكان ارسنال عاد بالتعادل السلبي من أرض اتالانتا الايطالي في الجولة الاولى، فرفع رصيده الى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد سان جرمان عند 3 نقاط بعد فوزه الصعب على جيرونا الاسباني بهدف عكسي في الجولة الاولى.

وبعد ان قرر مدرب باريس سان جرمان الإسباني لويس إنريكي ابعاد الجناح عثمان ديمبيليه عن التشكيلة لأسباب مسلكية، قرر الزج بالمهاجم الشاب ديزيريه دويه، كما أشرك الكوري الجنوبي لي كانغ اين في مركز المهاجم غير الصريح.

وعاد الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بين الخشبات الثلاث إثر تعافيه من اصابة عضلية غاب على اثرها عن 3 مباريات (ضد رينس ورين في الدوري وجيرونا في ودوري الأبطال).

في المقابل، خاض أرسنال المباراة بالتشكيلة ذاتها التي واجهت ليستر سيتي (4 2) في الدوري الانكليزي السبت حيث احتاج الفريق اللندني الشمالي الى هدفين في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزا.

واستمر غياب قائد أرسنال النروجي مارتن أوديغارد بداعي الإصابة فناب عنه في حمل الشارة الجناح بوكايو ساكا.

وبعد بداية سريعة من الطرفين، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع البلجيكي لياندرو تروسار كرة داخل المنطقة تابعها الالماني كاي هافيرتس داخل الشباك رغم تدخل دوناروما (20).

ورد سان جرمان من خلال تسديدة من ظهيره الايسر البرتغالي نونو منديش لكن كرته ارتطمت بأسفل القائم (28).

وتدخل حارس ارسنال الاسباني دافيد رايا لانقاذ مرماه من تسديدة قوية للظهير المغربي الدولي اشرف حكيمي (31).

وعزز أرسنال تقدمه بهدف ثان من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليمنى نفذها ساكا وتابعت طريقها في الشباك من دون ان يلمسها أحد (36).

وابقى دوناروما فريقه في المباراة عندما تصدى ببراعة لتسديدة البرازيلي غابريال مارتينيلي من مسافة قريبة إثر هجمة رائعة (51).

وشارك في صفوف ارسنال لاعب وسطه الاسباني ميكل ميرينو المنضم اليه خلال الصيف ليخوض بالتالي باكورة مبارياته مع فريقه الجديد بعد ان غاب عن بداية الموسم لاصابة في كتفه.

وقام إنريكه بتبديلين لزيادة فعالية خط الهجوم فأشرك راندال كولو مواني والاسباني فابيان رويس بدلا من دويه والبرتغالي فيتينيا.

وسدد البرتغالي جواو نيفيش كرة لكنها اصطدمت بالعارضة (65).

وفي ألمانيا، حقق باير ليفركوزن الاهم بالفوز على ضيفه ميلان الايطالي 1 0.

وظن أصحاب الأرض أنهم افتتحوا التسجيل عندما أودع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الكرة داخل الشباك مستغلا تمريرة من الجناح الهولندي جيريمي فريمبونغ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (21).

لكن بونيفايس منح التقدم لليفركوزن بطل المانيا عندما تابع كرة مرتدة من الحارس وتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (51).

والخسارة هي الثانية لميلان بعد سقوطه في الجولة الاولى على ارضه امام ليفربول الانكليزي 1 3.