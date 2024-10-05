شنغهاي : عبر الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل لقب أربع بطولات كبرى، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزه على الصيني شانغ جونتشينغ بمجموعتين نظيفتين السبت.

كسر ارسال خصمه منذ الشوط الأول، محكما قبضته على المباراة التي حسمها 6 2، 6 2.

وكان المراهق جونتشينغ أصبح أول لاعب صيني يحرز لقب احدى دورات المحترفين، عندما توّج في تشنغدو على أرضه الشهر الماضي، لكنه عجز عن مقارعة المصنف الثاني عالميا.

ورغم اندفاع شانغ، إلا أن الجماهير المحلية عبرت عن إعجابها بأداء الإسباني المميز. هتفت له بعد احرازه نقطة صعبة اثر تبادل طويل للكرة.

قال ألكاراس بعد فوزه "ألعب جيدا في الآونة الأخيرة، لذا أريد الاستمرار على هذا النسق".

أضاف "خضت حصة تمرينية واحدة ثم لعبت هذه المباراة، لذا أنا فخور لاظهار هذا المستوى من المباراة الأولى".

وفي دور الـ32، يواجه ألكاراس لاعبا صينيا ثانيا هو ييبينغ وو (24 عاما) الذي تراجع إلى المركز 560 عالميا.

واستهل ألكاراس (21 عاما) مشواره في هذه الدورة بعد تسعة انتصارات متتالية، شهدت تتويجه بدورة بكين (500 نقطة) حيث تغلب على المصنف الأول عالميا وغريمه الحالي الإيطالي يانيك سينر.