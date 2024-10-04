جنيف : قُلّصت عقوبة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى 18 شهرا بعدما كان أوقف لأربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في آب/أغسطس 2023، وفقا لما أعلنه ممثل لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة.

وقال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي لفرانس برس "أؤكد لكم القرار: 18 شهرا من الإيقاف اعتبارا من 11 أيلول/سبتمبر 2023. القرار صدر من دون ذكر الأسباب التي سيُعلن عنها لاحقا".

ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2026، وسيكون قادرا على العودة إلى الملاعب في 11 آذار/مارس المقبل، قبل أربعة أيام على بلوغه عامه الـ32.

ونشر بوغبا (91 مباراة دولية و11 هدفا) مساء الجمعة صورة على حسابه في إنستغرام، لقدميه مرتديا حذاء رياضيا يحمل اسم "بوغبا" مع جورب مزيّن بالحرف الأول من اسمه الأول واسم عائلته، كما علم فرنسا ونجمتين تمثلان بطولتي كأس العالم.

وسقط بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022 2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري ضمن الموسم الماضي والتي لم يشارك فيها في 20 آب/أغسطس. ورغم أنه بقيَ على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

وأوقف لاعب الوسط المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطيا منذ 11 أيلول/سبتمبر 2023 من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ويحفّز التستوستيرون هرمون الخصوبة والجنس الذكوري ونمو العضلات في الجسم.

وتلقى اللاعب عقوبة قاسية بإيقافه أربعة أعوام من بعدها، وهي عقوبة بدت بمثابة نهاية مسيرته الاحترافية.