بكين : ألحقت التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 49 عالميا الخسارة الأولى بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بعد 15 فوزا متتاليا ضمن الدور ربع النهائي لدورة بكين الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب الجمعة 7 6 (5/7) و2 6 و6 4.

وضربت اللاعبة التشيكية موعدا في نصف النهائي مع الفائزة بين الصينية جنغ تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية والروسية ميرا أندرييفا إبنة الـ 17 عاما.

كما تلتقي الأميركية كوكو غوف بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي مع الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة ثانية عالميا سابقا في المواجهة الأخرى من نصف النهائي.

ووصلت سابالينكا الى المباراة عقب سلسلة من 15 فوزا متتاليا، بعد أن حصدت لقبَي دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الأولى.

وجدّدت موخوفا التي كانت تحتل أحد المراكز العشرة الأوائل الموسم الماضي قبل أن تعاني من الإصابة، تفوّقها على البيلاروسية التي كانت قد تغلبت عليها في المواجهتين المباشرتين الأخيرتين بينهما حيث احتاجت في كلتيهما لمجموعة حاسمة.

ومرة أخرى احتاجت مواجهة الجمعة بين اللاعبتين الى مجموعة حاسمة أيضا.

وتفادت سابالينكا كسر إرسالها في بداية المباراة وكادت أن تفوز على إرسال موخوفا فيما كانت متقدمة 2 1.

وفي ظل تقارب شديد من اللاعبتين، حظيت سابالينكا بفرصة حسم المجموعة عندما كانت متقدمة 5 4، لكنّ البيلاروسية أهدرت فرصتين لانتزاع المجموعة، فاستفادت منافستها لتعود وتفوز بها بعد شوط كسر التعادل.

وكانت هذه المجموعة هي الأولى التي تخسرها سابالينكا (26 عاما) منذ الدور الثالث في نيويورك.

واستهلت سابالينكا المجموعة الثانية بقوة كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 2 1، وكرّرت فعلتها لاحقا في طريقها لحسم المجموعة بسهولة.

ولم تتمكن اللاعبتان من الاحتفاظ بإرسالهما في المجموعة الفاصلة، قبل أن تخرج التشيكية منتصرة في لقاء استغرق ساعتين و46 دقيقة.

واحتلت موخوفا (28 عاما) المركز التاسع في التصنيف العالمي في هذا الوقت من العام الماضي عندما بلغت في حينها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ونصف نهائي فلاشينغ ميدوز.