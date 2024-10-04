جنيف : يخضع الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينغا أومبا للتحقيق في سويسرا للاشتباه بسوء الإدارة المالية، لكنه أصر الخميس ان التحويلات المصرفية المعنية كانت "قانونية".

وفي بيان على منصة إكس، أصر موسينغا أومبا الذي يخضع للتحقيق في كانتون فريبورغ الغربي، أن التحويلات كانت "قانونية" وبمثابة "مكافآت وتعويضات" من الاتحاد الإفريقي (كاف).

وطلبت النيابة العامة في فريبورغ من مكتب النائب العام في سويسرا استلام القضية. لكن محكمة سويسرية رفضت هذا الطلب في حكم أصدرته في 13 أيلول/سبتمبر، مكتفية بذكر ان الشخص المعني هو الأمين العام لمنظمة تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وأعلن موقع غوثان سيتي الاستقصائي المتخصص بالجرائم المالية في سويسرا ان الشخص المعني هو موسينغو أومبا.

وبحسب قرار المحكمة الذي نشر موسينغا أومبا رابطا له، اتصل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا بالمدعين العامين في فريبورغ في شباط/فبراير.

قال المكتب إن تحليله للمعاملات أظهر أن الأمين العام "حصل، في عدة مناسبات، على مكافآت أعلى بكثير من الحد الاقصى المذكور في عقد عمله... وتلقى المكافآت والتعويضات في حسابات سويسرية متنوعة".

تابع "لم نكن قادرين على تحديد التحويلات بين حساباته السويسرية والمؤسسات في مصر".

"شفافية مطلقة"

وأشار المكتب إلى أن التحويلات بين حسابات شخصية وسحوبات نقدية "تعيق أي إمكانية لتتبع استخدام تلك الأموال".

أضاف "تشكل هذه العناصر المختلفة مجموعة أدلة تثير الشكوك حول ارتكاب سوء إدارة مالية جنائية".

وفي بيان على إكس، قال الأمين العام إن التحويلات المصرفية "قانونية وقابلة للتتبع"، "تشير إلى مكافآت وتعويضات تلقيتها من كاف... وقد تمت بشفافية مطلقة".

أشار إلى انه لم تتخذ أية إجراءات جنائية وإن الأموال "تتطابق مع أنظمة كاف".

تابع "مع ذلك، ولأن من مصلحتي إيضاح المسألة بسرعة وبشكل نهائي، أبلغت المدعي العام في كانتون فريبورغ باستعدادي للإجابة على أية استفسارات وتزويده بأية معلومات يحتاجها". أردف "اتصلت أيضا بالمصارف لإيضاح أية شكوك محتملة".

ويضم الاتحاد الإفريقي 54 اتحادا منضويا ويرئسه الملياردير الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وتعاني الهيئة القارية لتحسين سمعتها بعد سلسلة من فضائح الفساد. أوقف رئيسها السابق الملغاشي أحمد أحمد من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) عام 2022 بسبب مخالفات مالية.