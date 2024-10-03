القاهرة : انفرد النجم المصري محمد صلاح بصدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد هدفه مع فريقه ليفربول الإنكليزي في مرمى بولونيا الإيطالي الأربعاء.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 45 في البطولة الأوروبية الأعرق، من بينها 42 بقميص ليفربول الذي فاز على مضيفه الإيطالي بهدفين من دون رد في الجولة الثانية.

وتفوّق مهاجم روما الإيطالي وبازل السويسري السابق، على العاجي ديدييه دروغبا الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ44 هدفا.

وارتقى صلاح إلى المركز 14 بين الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، بفارق هدف واحد عن البرتغالي الراحل أوزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو اينزاغي، كما أربعة أهداف فقط عن الدخول إلى قائمة أفضل عشر هدافين في تاريخ البطولة التي يتصدر هدافيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا.

وحمل هدف صلاح الذي يعتلي أيضا صدارة الهدافين الأفارقة في الدوري الإنكليزي الممتاز بـ161 هدفا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي حاليا (112 هدفا) ودروغبا (104)، الرقم 350 في مسيرته كلاعب محترف.

بدأ صلاح مشواره مع المقاولون العرب في مصر بتسجيل 12 هدفا في موسمي 2010 2011 و2011 2012 قبل أن ينتقل إلى بازل، حيث سجل 20 هدفا في موسم ونصف.

انتقل في كانون الثاني/يناير 2014 إلى تشلسي الإنكليزي الذي سجل معه هدفين فقط، قبل أن يرحل معارا إلى فيورنتينا الإيطالي حيث سجل 9 أهداف. ثم انتقل بعد نهاية الإعارة من تشلسي إلى روما الإيطالي في صيف 2015 وسجل معه 34 هدفا في موسمين.

وفي صيف 2017 انتقل صلاح إلى ليفربول لتتفجر موهبته ا حتى الآن 217 هدفا في سبعة مواسم، احتل بها المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول. كما سجل صلاح حتى الآن 161 هدفا في الدوري احتل بها المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين التي يعتليها آلان شيرار (260 هدفا).

دوليا، سجل صلاح 56 هدفا مع منتخب مصر الأول يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة خلف مدرب المنتخب الحالي حسام حسن (68 هدفا).

وأصبح المهاجم المصري بهدفه في مرمى بولونيا أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

قال في تصريحات تليفزيونية "لم أكن أعرف هذه المعلومة لكنني سعيد بهذا الرقم بالتأكيد".