شنغهاي : ثأر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لخسارته أمام الياباني كي نيشيكوري في دورة مونتريال، وتغلب عليه 7 6 (8 6) و6 4 الجمعة في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز في كرة المضرب.

وتراجع مستوى تسيتسيباس في الآونة الأخيرة ما جعله يتراجع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الى المركز العاشر، بعد ان كان لفترة في المركز الثالث.

وقال تسيتسيباس " أنا سعيد للفوز وراض لتمكني من اجتياز عقبة نيشيكوري".

وكانت خسارة تسيتسيباس أمام نيشيكوري في دورة مونتريال في آب/أغسطس أدت الى تخلي الاول عن خدمات والده الذي كان يعمل مدربا له.

جاءت المجموعة الأولى متكافئة جدا ولم تحسم إلا بعد جولة فاصلة مثيرة قبل ان يفوز بها اليوناني وعلق على ذلك بقوله "نجاحي في قلب تخلفي والفوز بالجولة الفاصلة ساعدني في حسم المجموعة الأولى كانت لحظة حاسمة بالنسبة إلي".

وتابع "ساعدني الفوز بالمجموعة الأولى أيضا الى رفع معنوياتي".

وفي المجموعة الثانية، طلب الياباني البالغ من العمر 34 عاما الذي عانى من اصابات متكررة، تدخل الطبيب لمعالجته. وعلى الرغم من تشجيع الجمهور له، لم يتمكن من معادلة الأرقام ليحسم تسيتسيباس المجموعة الثانية 6 4 والمباراة.