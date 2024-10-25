مكسيكو : قال الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية نيته "حتما" البقاء في صفوف فريق ريد بول حتى نهاية عقده في عام 2028 على الرغم من موسم مضطرب على الحلبة وخارجها، وذلك في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس قبيل جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

كما تحدث فيرستابن عن اقتراب الفرق المنافسة الاخرى من ريد بول قائلا "لقد تمكنت الفرق الأخرى من اللحاق بالركب، لقد قاموا بعمل جيد للغاية وفهموا سيارتهم". كما نوّه متصدر الترتيب الحالي للسائقين أنّه يملك "عقدا طويل الأمد مع الفريق" حتى عام 2028.

س: كان العام الماضي هو الموسم الذي سجلت فيه جميع الأرقام القياسية، إذ لم يحدث من قبل أن فاز سائق فورمولا واحد بهذا العدد من السباقات في موسم واحد، أو أن يسجل هذا العدد من النقاط. لكن هذا العام تواجه المزيد من الصعوبات. كيف ترى الوضع؟

ج: "أحاول أن أبقى هادئا وأركز على ما يمكننا التحكم به، ومحاولة تحسين السيارة. هذا ما نعمل عليه حاليا لنصبح أكثر قدرة على المنافسة مرة أخرى ونكون قادرين على القتال مرة أخرى من أجل الفوز.

س: كيف تفسّر الصعوبات التي تواجهك منذ هذا الصيف؟

ج: "لقد لحقت الفرق الأخرى بنا، لقد قاموا بعمل جيد للغاية وفهموا سيارتهم. من جانبنا، كان لدينا عام جيد في العام الماضي، كان جيدا جدا في الواقع ثم حاولنا تحسين السيارة، الأمر الذي نجحنا في القيام به ولكن ليس في جميع المجالات، وهو أمر يجب أن نحاول معالجته في العام المقبل".

س: بعد جائزة إيطاليا الكبرى في بداية أيلول/سبتمبر، وصفت سيارتك بأنها "وحش" للقيادة. ماذا عن اليوم؟

ج: "خضنا بعض السباقات الصعبة، وأعتقد أننا فهمنا مشكلتنا. في بقية السباقات، سيكون الشيء الرئيسي هو محاولة إيجاد التوازن في السيارة، وبشكل عام، جعلها أسرع".

س: هل يمكن تفسير أداء ريد بول الحالي أيضًا بالشؤون غير الرياضية التي شابت بداية الموسم، بالإضافة إلى رحيل الأسماء الكبيرة مثل المهندس أدريان نيوي، الذي سيترك الفريق في الأشهر المقبلة؟

ج: "من الصعب الإجابة... لقد تم اتخاذ القرارات المتعلقة بسيارة 2024 قبل كل ما حصل. كفريق، بقينا دائما نركز بشدة على جانب الأداء. لقد خضنا بعض السباقات الصعبة، لكننا نريد أن نضع ذلك وراءنا ونركز على المستقبل".

س: كان مستقبلك في ريد بول محورا لشائعات كثيرة في الأشهر الأخيرة. أين أنت اليوم؟

ج: "لم يتغير شيء بالنسبة لي. أنا هنا، أريد أن أقدم أداءً جيدا، أريد الفوز ونريد العودة إلى القمة معا. نريد الفوز بالسباقات مرة أخرى، وهو ما لم يحدث منذ فترة".

س: إذا، هل تخطط للبقاء مع الفريق حتى نهاية عقدك في 2028؟

ج: "بالتأكيد هذه هي النية. لقد وقعت عقدا طويل الأمد مع الفريق، وفي عالم مثالي، سوف أقوم بتنفيذه حتى النهاية.

س: خلال الصيف، قال توتو وولف إن هناك مناقشات مع فريقك الشخصي لمحاولة استقدامك. هل تواصلت مع فرق أخرى؟

ج: "لا، بالنسبة لي، الوضع لم يتغير أبدًا منذ أن وقعت عقدي (مع ريد بول)

س: هل فكرت في أي وقت من هذا الموسم في ترك ريد بول؟

ج: "لا، صحيح أننا مررنا بلحظات صعبة، لكنني كنت أكثر تركيزا على محاولة ايجاد الاداء المطلوب ومحاولة تحسين كل شيء".

س: لقد قلت قبل بضعة أسابيع أنك ستغادر الفورمولا 1 إذا لم تسمح لك الرياضة بأن تكون على طبيعتك، وذلك بعد تلقيك عقوبة بسبب قول كلمة سيئة في مؤتمر صحافي. هل ما زلت عند رأيك؟

ج: ما زال الوقت مبكرا (لاتخاذ أي قرار) فيما يتعلق بالتعليقات التي صرّحت بها. لكني أحاول الاستمتاع والتركيز على السباقات. وهذا هو السبب الذي جعلني أعشق هذه الرياضة من البداية.

س: ثمة منافسةأكبر مع باقي المنافسين هذا العام، أليس هذا أكثر تحفيزا لمنافس مثلك؟

ج: "نعم، ولكن في العام الماضي أحببت أيضًا الفوز وأحببت أن أكون في المقدمة لقد استمتعت حقا بالموسم الماضي".

س: في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تنافست مع لاندو نوريس (ماكلارين) على المركز الثالث في نهاية سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، اعترفت أنك استمتعت بهذه المعركة...

ج: "نعم، ولكن الفوز بفارق 30 ثانية هو أيضا أمر جميل جدا".

س: تتقدم بفارق 57 نقطة عن نوريس، منافسك الأبرز في البطولة، هل أنت واثق من حظوظك في الاحتفاظ بلقبك العالمي؟