إيلاف من الرياض: اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار الصائب دون تأجيل أو اهدار للوقت، حينما أطاح بالمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي سيطرت عليه مشاعر الغضب والتوتر والغرور وعدم الواقعية خلال رحلته القصيرة مع المنتخب السعودي، وتقرر إعادة "الثعلب الفرنسي" ايرفي رينار لتدريب المنتخب من جديد، خاصة أنه يملك خبرة التعامل مع العقل الكروي العربي، وسبق له تحقيق نجاحات كبيرة مع "الأخضر السعودي"، كما ترك بصمات في تدريب المنتخب المغربي.

"لقد عاد"... بهذه العبارة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع الفرنسي إيرفي رينار لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني في قيادة المنتخب السعودي فيما تبقى من تصفيات مونديال 2026.

ليس غريباً عن "الأخضر السعودي"

لا يبدو الاسم غريباً، فهو من قاد الأخضر السعودي في تصفيات المونديال السابق، وحقق الأخضر تحت قيادته فوزاً تاريخياً على المنتخب الأرجنتيني صنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أكبر مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ.

يعيش المنتخب السعودي مرحلة حرجة حالياً في قدرته على التأهل المباشر نحو مونديال 2026، وذلك بحلوله في المركز الثالث بـ5 نقاط، وهو الرقم نفسه الذي تمتلكه منتخبات أستراليا والبحرين، مما ساهم في فض العلاقة التعاقدية مع الإيطالي مانشيني وفق اتفاق مشترك، الخميس.

رينار أوضح في الفيديو الذي تم تقديمه عبر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس: "لم أكن أنوي الرحيل، لكن حينما يطرق وطنك بابك، يجب عليك أن تجيب"، مضيفاً: "علاقتي بالسعودية، بالجماهير، باللاعبين، وجميع الذكريات؛ لا يمكن أن أنساها، لم أنهِ قصتي مع السعودية بعد، لقد عدت".

وغادر المدرب الفرنسي رينار منصبه في آذار مارس 2023، بعد أن أمضى فيه 3 سنوات و205 أيام، وبات قريباً من الحضور كأطول مدرب يتولى قيادة الأخضر لفترة زمنية، وأشرف رينار بعد رحيله عن الأخضر على قيادة منتخب فرنسا للسيدات.

أخذ "السعودي" من 68 إلى 49

تولى المدرب الفرنسي رينار قيادة الأخضر السعودي في 41 مباراة سابقة، حقق خلالها 20 انتصاراً، وتعثر في 21 مباراة، وسجل الأخضر تحت قيادته 54 هدفاً، ويعد أكثر مدرب أجنبي حقق انتصارات تاريخية، وتولى رينارد قيادة الأخضر وهو يحضر في المركز الـ68 بالتصنيف العالمي، وعند مغادرته كان الأخضر يحضر في المركز الـ49.

وسجّل رينارد أطول سلسلة من عدم الخسارة في تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي تاريخياً، وذلك في تصفيات 2022؛ إذ لعب الأخضر 15 مباراة فاز في 12 منها، مقابل تعادله في 3 مواجهات، وخرج في 11 مواجهة بشباك نظيفة.

يجدر بالذكر أن الأخضر السعودي سيواجه في الشهر المقبل نظيره منتخب أستراليا ثم إندونيسيا، وهي مواجهات سيلعبها خارج أرضه.

ووفقاً لنظام التصفيات الآسيوية، فإن التأهل المباشر نحو المونديال يكون من نصيب متصدّر كل مجموعة ووصيفه، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فيتأهلان لخوض تصفيات المرحلة الرابعة.