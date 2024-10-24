الرياض (السعودية) : أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدرب المنتخب الأوّل الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي، وفقا لما أعلن الخميس.

وقال الاتحاد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "توصّل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية".

وأكّد الاتحاد السعودي أن اسم المدرب الجديد "سيُعلن خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية".

وكانت مباراة السعودية التي تعادل فيها مع البحرين الثلاثاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب الإيطالي مع "الأخضر".

ولم يجمع المنتخب السعودي سوى خمس نقاط في أربع مباريات ضمن التصفيات. تعادل في بداية المشوار على أرضه أمام إندونيسيا (1 1)، ثم فاز بصعوبة على الصين (2 1)، قبل أن يسقط على أرضه مجددا أمام اليابان (0 2) ثم يتعادل مع البحرين.

ووضعت هذه النتائج منتخب "الأخضر" في المركز الثالث خلف اليابان المتصدرة بعشر نقاط، وأستراليا بفارق الأهداف، متقدما على البحرين بفارق ثلاثة أهداف أيضا، فيما تحتل إندونيسيا والصين المركزين الأخيرين بثلاث نقاط.

وفشل مانشيني (59 عاما) بتقديم أوراق اعتماده في السعودية، ففي 18 مباراة مع "الصقور الخضر"، فاز في سبع مباريات، تعادل 5 مرات وخسر في ست مواجهات.