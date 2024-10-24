برلين : سيغيب الجناح الدولي المغربي أمين عدلي عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير المقبل، بسبب خضوعه لعملية جراحية اثر إصابته بكسر في الساق تعرض له خلال مباراة فريقه باير ليفركوزن الألماني مع مضيفه بريست الفرنسي (1 1)، الأربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأكد ليفركوزن تشخيص الإصابة في بيان الخميس، مشيرا إلى خضوع عدلي للجراحة في وقت لاحق من اليوم.

واضطر الجناح البالغ من العمر 24 عامًا إلى مغادرة الملعب بعد 18 دقيقة من دخوله مكان الدولي التشيكي باتريك شيك، وعوَّضه الفرنسي مارتان تيرييه (81).

وتعرض عدلي الى الاصابة اثر تدخل قوي من الخلف للمدافع صومايلا كوليبالي حيث سقط على الأرض وصرخ بقوة من شدة الالم مطالبا باستبداله.

وأكد ليفركوزن أن عدلي أصيب "بكسر في الشظية اليسرى" وبعد الجراحة سيغيب حتى "(كانون الثاني) يناير 2025".

وعلق المدرب الاسباني للنادي الالماني شابي ألونسو عقب المباراة "نحن حزينون على أمين، لا يبدو الأمر جيدًا"، مضيفًا أن الإصابة كانت "أسوأ خبر في اليوم".

ويأتي غياب عدلي في وقت سيئ بشكل خاص بالنسبة لليفركوزن الذي لديه خمس مباريات في الأيام الستة عشر المقبلة.