ملقة (إسبانيا) : تابعت هولندا نتائجها المفاجئة وبلغت نهائي كأس ديفيس في كرة المضرب للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها على ألمانيا 2 0 الجمعة في ملقة الإسبانية.

ستلاقي في النهائي الفائز بين أستراليا، حاملة اللقب 28 مرة ووصيفة أخر نسختين، وإيطاليا حاملة اللقب التي تضم في صفوفها المصنف الأول عالميا يانيك سينر اللتين تتواجهان السبت بدءا من الساعة 12 بتوقيت غرينيتش.

وكانت أفضل نتيجة سابقة لهولندا في كأس ديفيس، بلوغها نصف النهائي عام 2001 عندما خسرت أمام فرنسا.

كان المنتخب البرتقالي قد أقصى في ربع النهائي إسبانيا التي ضمت المصنف ثالثا عالميا كارلوس ألكاراس والأسطورة حامل لقب 22 بطولة كبرى رافايل نادال الذي خاض مباراته الرسمية الأخيرة قبل اعتزاله.

وجاءت المواجهة متقاربة بين هولندا وألمانيا، حاملة اللقب ثلاث مرات، لكنها غابت عن النهائي منذ تتويجها في 1993.

في قصر الرياضة غير الممتلئ على غرار مباراة إيطاليا الأخيرة، احتاج الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب (80 عالميا) إلى ساعتين و40 دقيقة وعشر كرات لحسم المباراة، من أجل تخطي دانيال ألتماير (88) 6 4، 6 7 (12 14)، 6 3.

وكان اللاعب الثاني تصنيفا في هولندا قريبا من حسم المباراة في مجموعتها الثانية عندما تقدم 4 2، لكن ألتماير عادل بعد شوط فاصل (تاي بريك) ملتهب حسمه 14 12.

قال اللاعب البالغ 29 عاما والذي هزم نادال بمجموعتين في ربع النهائي، بعد فوزه الصعب "كان من المحتمل أن يكون (الفوز) أكثر سهولة".

وجمعت المباراة الثانية لاعبَين يتمتعان بقدرات عالية في تصويب الإرسالات.

انتهت لمصلحة تالون خريكسبور (40) أمام يان لينارد شتروف (43) 6 7 (4 7)، 7 5، 6 4.

ونجح خريكسبور في إيجاد الحلول بدءا من نهاية المجموعة الثانية عندما كسر إرسال الألماني والنتيجة 5 5.

بالنسبة لمدرب ألمانيا ميكايل كوهلمان "في أول مجموعة ونصف الثانية، كان يان لينارد اللاعب الأفضل، لكن بعدما أخفق بترجمة كرتين لكسر الارسال، تغيرت الأمور وكان تالون أكثر عدوانية وللأسف ضرب إرسالات ناجحة جدا" ليحقق 25 ارسال ساحقا (إيس).

بدوره، قال مدرب هولندا بول هارهويس "وضعنا هدفا بعدم الخسارة لعام ثالث تواليا في ربع النهائي".

تابع "المفتاح كان أن نثق بأنفسنا. ما نقوم به أكثر فرادة مما تقوم به إيطاليا التي تملك على سبيل المثال المصنف الاول عالميا في صفوفها".