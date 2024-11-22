باريس : واصل موناكو صحوته وشدد الخناق مؤقتا على باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر عندما حسم القمة الأوروبية أمام ضيفه بريست 3 2 بينها ثنائية للمهاجم الجزائري الأصل الواعد مغناس أقليوش الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وبدا موناكو في طريقه الى فوز سهل عندما حسم الشوط الاول بثنائية نظيفة سجلها أقليوش (5) والروسي ألكسندر غولوفين (24)، لكن بريست قلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر السنغالي عبدالله سيما (50).

وتنفس فريق الإمارة الصعداء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما سجل أقليوش هدفه الشخصي الثاني معززا تقدمه 3 1، قبل أن يقلص لودوفيك أجورك الفارق بعد خمس دقائق (90+6).

وهو الفوز الثاني تواليا لموناكو والثامن هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف باريس سان جرمان الذي يستضيف تولوز لاحقا، فيما مني بريست بخسارته الثالثة تواليا فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت قمة الفريقين قبل موعديهما القاريين في مسابقة دوري ابطال أوروبا، حيث يلعب موناكو مع ضيفه بنفيكا البرتغالي الاربعاء، ويحل بريست في مشاركته الاولى في المسابقة بعدما فاجأ الجميع الموسم الماضي بحلوله ثالثا، ضيفا على برشلونة الثلاثاء.

ومنح أقليوش التقدم مبكرا الى موناكو عندما قاد هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب ومرر كرة الى المغربي إلياس بن الصغير في الجهة اليسرى فتوغل ومررها عرضية تابعها الجزائري الأصل بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس الهولندي ماركو بيزوت (5).

وهو الهدف الاول لأقليوش في الدوري هذا الموسم.

وكاد اقليوش يضيف الهدف الثاني من انفراد داخل المنطقة اثر تمريرة من غولوفين لكن تسديدته الزاحفة ارتدت من القائم الايمن (10).

وعزز غولوفين تقدم فريق الإمارة عندما استغل كرة خاطئة من البديل السويسري إيديميلسون فرنانديش عند حافة المنطقة فسددها قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس بيزوت (24).

وهو الهدف الاول أيضا لغولوفين في الدوري هذا الموسم.

ونجح بريست في تقلبص الفارق مطلع الشوط الثاني عندما انبرى المالي كاموري دومبيا وتابعها سيما برأسية من مسافة قريبة (50).

وكاد فرنانديش يدرك التعادل بتسديدة قوية مباغثة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس البولندي رادوسلاف ماييتشكي على دفعتين (82).

واهدر البديل جورج إيليكينا فرصة التعزيز بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة ارتدت من الحارس بيزوت وتهيأت امام أقليوش الذي سددها بجوار القائم الايسر (84).

وأمَّن أقليوش انتصار موناكو بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من إيليكينا اثر هجمة مرتدة فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (90+1).