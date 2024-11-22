لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع توقيت في التجارب الحرة لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من بطولة العالم في الفورمولا واحد، متفوقا على مواطنه لاندو نوريس سائق مكلارين.

وحلّ الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي يسعى إلى تحقيق لقبه الرابع تواليا، في المركز السابع عشر بفارق ثانيتين عن المتصدر.

وسجّل هاميلتون المتوّج سبع مرات والذي أنهى سباق ساو باولو في المركز العاشر وكانت هناك شكوك حول مشاركته في السباقات الأخيرة قبل انتقاله إلى فيراري، أسرع لفة بزمن قدره 33.825 ثانية، متفوقا على نوريس بفارق 0.011 ثانية فقط.

وجاء البريطاني الآخر جورج راسل سائق مرسيدس الثاني في المركز الثالث، وذلك في التجارب التي أقيمت في ظروف باردة وزلقة في مدينة نيفادا الصحراوية.

قال هاميلتون "جيد جدا. هذه أول مرة أعيش يوما كهذا هذا العام. السيارة كانت جيدة في الجولة الأولى وأقل في الثانية، لذا لدينا عمل لنقوم به الليلة".

وأضاف "من الصعب معرفة لماذا نحن في هذا الوضع الذي نحن فيه، لكنني أستمتع بالمضمار وآمل أن تبقى السيارة جيدة غدا. أشعر أنني بحالة جيدة، وأعرف أن الأمر ليس متعلقا بأسلوبي في القيادة".

أما فيرستابن فقال إن الأمور كانت صعبة جدا وأن الفريق يحتاج للعمل لجعل القيادة أسهل.

وأضاف: "زلق للغاية. هذه ظروف فريدة هنا بسبب البرودة، لكنها نفس الشيء للجميع. علينا أن نفهم ما نحتاج لفعله. الأمر متعلق بالإطارات إلى حد كبير، إنه أشبه بالقيادة على الجليد".

ويدنو الهولندي خطوة إضافية نحو الانضمام إلى نادٍ مغلق يضم سائقين أحرزوا لقب بطولة العالم للفورمولا واحد أربع مرات.

يحتاج بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية الذي أنهى فترة عجاف استمرت 10 جوائز كبرى من دون فوز، بانتصار تاريخي بعد انطلاقه من المركز السابع عشر في جائزة البرازيل الكبرى في البرازيل قبل ثلاثة أسابيع، للاحتفاظ بلقبه إما إلى الفوز بالمرحلة الثانية والعشرين أو إنهائها أمام نوريس، أو عدم حلول سائق ماكلارين بين المراكز الثمانية الأولى.

ويتصدر فيرستابن بفارق 62 نقطة عن نوريس مع تبقى ثلاثة سباقات كبرى.

وقال نوريس إنه واجه صعوبة في شوارع حلبة "مدينة الخطيئة".

وتابع عن قيادته في التجارب "متوسط جدا. زلق للغاية. ربما كنت سأقود سيارة طريق أسرع من سيارتي الفورمولا واحد هنا!".

وهنا نتائج جولة التجارب الحرة:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.825 (25 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:33.836 (25)

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.015 (29)

4. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:34.105 (29)

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.313 (29)

6. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:34.651 (30)

7. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:34.686 (20)

8. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:34.798 (26)

9. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:34.818 (24)