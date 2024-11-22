لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل الألماني الدولي فرانتس فاغنر ثلاثية حاسمة قبل ثلاث ثوان من النهاية، ليقود أورلاندو ماجيك إلى فوز مثير على لوس أنجليس ليكرز 119 118 الخميس ضمن ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، منهيا سجلهم الخالي من الهزائم على أرضهم.

واستغل فاغنر (23 عاما) إهدار ليكرز للتسديدات الحرة في الثواني الأخيرة من المواجهة المتقلبة على ملعب "كريبتو دوت كوم أرينا" ليحقق أورلاندو انتصارا صعبا.

وأنهى الألماني اللقاء برصيد 37 نقطة، 11 تمريرة حاسمة وست متابعات، ليتصدر قائمة مسجلي النقاط لفريقه. وأضاف شقيقه الأكبر موريتس 19 نقطة من دكة البدلاء، بينما سجل جالن ساغز 23 نقطة.

في المقابل، دخل ليكرز المباراة بسلسلة انتصارات من ست مباريات متتالية، لكنه دفع ثمن إهدار الرميات الحرة في الربع الأخير، حيث سجل لاعبوه ثلاث رميات فقط من أصل تسع محاولات.

كان ليكرز قريبا من تحقيق الفوز بعد تقدمه بفارق أربع نقاط قبل 27 ثانية من النهاية (118 114)، لكن فاغنر قلّص الفارق إلى 118 116، وأهدر أنتوني ديفيس رميتين حرتين ليمنح أورلاندو فرصة ذهبية مع تبقي 19 ثانية.

وعاقب فاغنر ليكرز على هذا الإهدار، وسجل بثبات ثلاثية من مسافة 26 قدما ليمنح أورلاندو التقدم والفوز.

وتصدر ديفيس قائمة مسجلي ليكرز بـ39 نقطة، فيما سجل ليبرون جيمس 31 نقطة، مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة. وساهم الوافد الجديد دالتون نيكت بـ17 نقطة.