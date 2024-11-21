إيلاف من أبوظبي: علمت "إيلاف" من مصادرها في أبوظبي أن إدارة مانشستر سيتي توصلت إلى اتفاق باستمرار المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني للنادي، حتى في حال هبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى (شامبيونشب)، إذا تمت إدانته بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وهي العقوبات المتوقع لها أن تصدر في بداية 2025، ولم تتضح طبيعتها بعد، أو قرار بالهبوط لدوري الدرجة الأدنى.

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد مدد عقده مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا لموسمين إضافيين، وفقا لما أعلنه النادي الخميس، وينتهي العقد السابق لغوارديولا (53 عاما) في 1 يوليو (تموز) 2025، لكنّ الاتفاق الجديد يقضي ببقائه حتى 2027.

وكانت النقاشات طوال الفترات الماضية، عن وضعية ومستقبل المدرب الاسباني، ونجوم الفريق في حال صدرت عقوبة تقضي بهبوط السيتي لدوري الدرجة الأدنى، وتمكنت الإدارة بالاتفاق مع غوارديولا من حل هذه المشكلة، وتحديداً فيما يتعلق ببقاء المدرب الاسباني مع السيتي لمدة عامين قادمين (حتى صيف 2027) في جميع الأحوال.

115 مخالفة للوائح المالية

ويأتي تجديد العقد مع غوارديولا كدفعة معنوية كبيرة للنادي الذي يواجه مستقبلا غامضا بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

وتولى غوارديولا تدريب سيتي منذ العام 2016 وقاده مذاك الحين الى لقب الدوري الإنكليزي ست مرات، من بينها لقب الدوري في آخر اربعة مواسم، وهو رقم قياسي إنكليزي.

وقاد غوارديولا سيتي إلى ثلاثية الدوري وكأس انكلترا ودوري أبطال أوروبا في عام 2023، في حين فاز النادي ايضا بكأس الرابطة لأربعة أعوام متتالية بين عامي 2018 و2021.

وقال غوارديولا الذي سبق له أن حصد العديد من الألقاب كلاعب ومدرب في برشلونة الإسباني قبل أن يتولى تدريب العملاق الألماني بايرن ميونيخ "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد عشنا العديد من الأوقات الرائعة معا".

وتابع "لدي شعور خاص حقا تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين".

وأضاف "أشكر الجميع على استمرارهم في الثقة بي ودعمي، المالك، والرئيس خلدون (المبارك)، وفيران (سوريانو)، وتيكسي (بيغيريستين)، واللاعبين، وبالطبع الجماهير... كل من يرتبط بمانشستر سيتي".

وأردف غوارديولا "لقد كان شرفا ومتعة وامتيازا دائما أن أكون هنا.

"لقد قلت ذلك عدة مرات من قبل، لكن لدي كل ما قد يتمنى أي مدرب أن يكون لديه، وأنا أقدر ذلك كثيرا. آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو تركيزي".

ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب السبت امام توتنهام بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.

4 هزائم متتالية

لأول مرة في مسيرته التدريبية، تعرض غوارديولا لأربع هزائم متتالية، حيث يعاني الفريق من غياب لاعب الوسط الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل، بسبب إصابة في الركبة ستبعده عن الموسم بأكمله.

وتراجع سيتي الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليفربول في صدارة الدوري (28 مقابل 23)، بعد هزيمتين أمام بورنموث وبرايتون. كما خسر أمام سبورتينغ البرتغالي 1 4 في دوري أبطال أوروبا وأقصيَ من كأس الرابطة على يد توتنهام.

وقال رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي الإماراتي خلدون المبارك "مثل كل مشجعي مانشستر سيتي، يسعدني أن رحلة بيب مع مانشستر سيتي ستستمر، مما يسمح لتفانيه وشغفه وتفكيره المبتكر بمواصلة تشكيل مشهد اللعبة".