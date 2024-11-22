لندن : قال المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم في المواسم الاربعة الاخيرة بيب غوارديولا الجمعة إنه سيبقى في منصبه حتى لو واجه النادي الهبوط بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المالية.

ووقع غوارديولا المتوج بستة ألقاب في الدوري في السنوات السبع الماضية مع سيتي، الخميس على تمديد عقده لمدة عامين حتى عام 2027.

وتستمر جلسة الاستماع في 115 تهمة من رابطة الدوري ضد سيتي لأسابيع عدة، ومن المتوقع صدور الحكم قبل نهاية الموسم.

ونفى النادي بشدة أي مخالفات مالية، لكنه قد يواجه عقوبة حسم نقاط شديدة إذا ثبتت إدانته ببعض أو كل التهم.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحافي قبل استضافة توتنهام السبت في المرحلة الثانية عشرة: "قلت ذلك قبل ستة أشهر، قبل عام واحد عندما اتهمتنا جميع الأندية بارتكاب خطأ ما. إذا هبطنا، سأكون هنا".

وأضاف "إذا أرسلونا إلى المستوى الخامس (ناشونال ليغ)، فسنصعد ونصعد ونعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. كنت أعرف ذلك حينها وأشعر به الآن".

ويعد قرار غوارديولا بتمديد عقده أيضًا دفعة قوية خلال فترة سيئة نادرة ناحية النتائج يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

وللمرة الاولى في مسيرته التدريبية، خسر فريق يقوده غوادرويلا أربع مباريات متتالية. لكن المدرب البالغ من العمر 53 عامًا رد على منتقدي سيتي، مشيرًا إلى نجاحهم في أن يصبحوا أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري.

وأضاف "عندما تكون هنا لمدة تسع سنوات، مع فترة طويلة في نادٍ واحد، فإنك تعيش جميع السيناريوهات، وجميع المواقف".

وتابع "أنت قادر على خسارة أربع مباريات متتالية، ولكن في الوقت نفسه أنت قادر على الفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري".

وأردف قائلا "الفرق هو أن معظم الفرق قادرة على خسارة أربع مباريات متتالية في مسابقات مختلفة ولكن فريق واحد فقط فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري".

واستهل سيتي هزائمه الاربع المتتالية بالخروج من كأس الرابطة أمام توتنهام قبل خسارتين في الدوري أمام بورنموث وبرايتون إلى جانب خسارة أمام سبورتينغ البرتغالي 1 4 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الهزائم الأربع خارج القواعد ويأمل غوارديولا في وقفها على ملعبه الاتحاد حيث لم ينهزم فريقه منذ عامين.

وأوضح غوارديولا عشية استضافة توتنهام "علينا أن نبدأ في الفوز بالمباريات، نحن نعلم ذلك. نعود إلى أرضنا، ونأمل أن نتمكن من الأداء الجيد والبدء في أخذ إيقاعنا".

وتزامنت هزائم سيتي مع معاناته من إصابات عدة في صفوفه وهو استعاد أغلبهم بعودة جون ستونز والهولندي نايثن آكي والسويسري مانويل أكانجي، بينما تدرب فيل فودين وجاك غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو هذا الأسبوع على الرغم من انسحابهم من تشكيلات منتخباتهم الوطنية.

في المقابل، سيخسر النادي جهود لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لفترة تتراوح بين "ثلاثة أسابيع وشهر واحد" عقب اصابته في الشوط الاول من مباراة منتخب بلاده ضد البرتغال (1 1) في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الامم الاوروبية.

وقال غوارديولا إنه لن يكون متاحا "لفترة معينة، ثلاثة أسابيع أو شهر".