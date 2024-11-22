لندن : يواجه مدافع أرسنال رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم بن وايت خطر الغياب لأشهر عدّة بعد خضوعه لجراحة في الركبة، حسب ما قال المدرب الإسباني للنادي اللندني ميكل أرتيتا الجمعة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المواجهة امام ضيفه نوتنغهام فورست السبت في المرحلة الثانية عشرة "بن وايت سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، للأسف".

وأضاف "لقد عانى من أنواع مختلفة من المعاناة. لم يكن الأمر على هذا النحو دائما ولكن كان علينا اتخاذ قرار".

وحاول اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اللعب على الرغم من مشاكله البدنية هذا الموسم، وقال أرتيتا إنه كان مسؤولاً عن حماية اللاعب.

وتابع "لم يتحسن الأمر في الأسابيع القليلة الماضية. نحن نعلم أن بن سيبذل قصارى جهده ولكن الأمر وصل إلى حد اضطررنا فيه إلى حماية اللاعب وقررنا إجراء الجراحة".

وواجه أرسنال العديد من الاصابات في مستهل الموسم الحالي الذي لم يرتق فيه الى حجم التوقعات، إذ كان مرشحا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الغائب عنه منذ 20 عاما اثر حلوله وصيفا لمانشستر سيتي في الموسمين الماضيين.

لكن فريق أرتيتا يتخلف حاليا بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر وأربع عن سيتي الثاني.

في المقابل، تلقى النادي اللندني بعض الاخبار السارة بعودة كل من بوكايو ساكا، ديكلان رايس، البلجيكي لياندرو تروسار والإيطالي ريكاردو كالافيوري الى التمارين إثر تعافيهم من الإصابة.

ستكون زيارة فوريست الخامس هي المباراة رقم 250 لأرتيتا مع أرسنال.

يُنسب إليه الفضل في عودة النادي إلى المنافسة على اللقب، لكنه حريص على إضافة لقب آخر إلى كأس الاتحاد الإنكليزي 2020.