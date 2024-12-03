نيويورك : قاد جايلن براون فريقه بوسطن سلتيكس حامل اللقب للعودة إلى سكة الانتصارات بتسجيله 29 نقطة على حساب ميامي هيت 108 89، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الاثنين.

على ملعب "تي دي غاردن"، تألق براون الذي كان قد غاب عن المباراة الاخيرة التي خسرها فريقه على أرضه أمام كليفلاند كافالييرز 111 115 الأحد بسبب المرض، وسط اداء هجومي رفيع لسلتيكس مقابل تشكيلة منقوصة لدى ميامي.

وانهى إبن الـ 28 عاما اللقاء بسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، ليرفع بوسطن رصيده الى 17 فوزا و4 هزائم ويبقى في المركز الثاني ضمن ترتيب المنطقة الشرقية خلف كافالييرز.

ولفت البديل بايتون بريتشارد الأنظار مرة أخرى، من خلال تسجيله خمس ثلاثيات من 12 محاولة، لينهي اللقاء بـ 25 نقطة.

في المقابل، سجّل كل من تايلر هيرو والمكسيكي خايمي خاكيس جونيور 19 نقطة لهيت.

وفي مينيابوليس، حقّق مينيسوتا تمبروولفز فوزا كبيرا على حساب لوس أنجليس ليكرز 109 80.

وقاد جوليوس راندل هجوم تمبروولفز بـ 18 نقطة وأضاف لاعب الإرتكاز الفرنسي رودي غوبير 17 نقطة مع 12 متابعة.

وكان صانع اللعب دي أنجلو راسل افضل مسجل لليكرز بـ 20 نقطة ولاعب الإرتكاز أنتوني ديفيس بـ 12 نقطة. كما أنهى ليبرون جيمس اللقاء بعشر نقاط مكتفيا بأربع تسديدات من اصل 16 محاولة.

وفي أتلانتا، فاز هوكس بسهولة على نيو أورليانز بيليكانز 124 112.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم الى دياندري هانتر صاحب 22 نقطة، ولمساهمة جايلن جونسون ودايسون دانيالز (19 نقطة لكل منهما).

وفي شيكاغو، فاز بولز على بروكلين نتس 128 102.