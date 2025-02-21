مانشستر (المملكة المتحدة) : تحوم الشكوك حيال مشاركة المهاجم النروجي إرلينغ هالاند مع فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول المتصدر في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حسبما أفاد مدرب حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة الإسباني بيب غوارديولا.

وأصيب هالاند (24 عاما) السبت الماضي في مشط قدمه في الفوز على نيوكاسل 4 0 في الدوري، ولم يشارك الأربعاء في خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 1 3 في إياب دور الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

قال غوارديولا (54 عاما) في مؤتمر صحافي الجمعة "سنرى غدا"، مضيفا "من الأفضل أن يكون إرلينغ حاضرا بدلا من أن يكون غائبا. معه نحن أقوى بالتأكيد".

وسيكون غياب الدولي النروجي ثاني هدافي "بريميرليغ" برصيد 19 هدفا خلف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول (24) بمثابة ضربة إضافية للسيتي الذي، من دونه، غرق في ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال المتفوق بقيادة الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان خسر على أرضه 2 3 ذهابا.

وتعجّ عيادة سيتي بالمصابين، فإلى جانب هالاند يغيب الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، والمدافع السويسري مانويل أكانجي وجون ستونز.

وأشار غوارديولا مرة أخرى إلى أن وتيرة اللعب، التي يعتبرها جهنمية، وعدد المباريات في الروزنامة، والتي لا يزال يعتبرها مجنونة، من العوامل المزعجة.

وأردف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "أكثر من 50 مباراة أمر مبالغ فيه بالنسبة للاعبين. إنه أمر مبالغ فيه بالنسبة للإنسان، فالجسم لا يستطيع الصمود من دون مشاكل طبية".

وختم قائلا "لقد خضنا 65 أو 70 مباراة، وفي نهاية المطاف انظروا إلى ما يحدث. الأمر لا يتعلق بمانشستر سيتي فقط، بل بكل الأندية".