اَلصَّخِير (البحرين) : سجل سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وصيف بطل العالم للفورمولا واحد، الأربعاء أسرع توقيت خلال اليوم الأول للتجارب الشتوية ما قبل انطلاق الموسم الجديد، والمقامة لمدة ثلاثة أيام على حلبة الصخير البحرينية.

وسجل نوريس التوقيت الأسرع على الاطلاق بـ1:30.430 دقيقة متقدما بفارق 0.157 و0.244 ثانية تواليا عن مواطنه جورج راسل سائق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية الذي قام بـ65 لفة.

وتفوق شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ رابعا متأخرا بفارق 0.448 ثانية عن نوريس، على زميله السابق في سكوديريا فيراري وسائق وليامس الحالي الإسباني كارلوس ساينس والفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

واستهل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، مسيرته رسميا مع فريقه الجديد فيراري الذي انتقل إلى صفوفه بعد 12 عاما قضاها مع مرسيدس، لكنه لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثالث عشر بعدما تأخر بفارق 1.404 ثانية عن نوريس.

وكانت كل الأنظار شاخصة نحو "السير" هاميلتون (40 عاما) الذي جلس خلف مقود السيارة الحمراء الجديدة خلال الفترة الصباحية. أكمل 70 لفة متأخرا بفارق 0.4 ثانية عن الشاب الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي الذي حلّ بدلا منه في مرسيدس.

وقدّم أنتونيلي أداءً واعدا في استعداده لموسمه الأول مع "الأسهم الفضية" حيث سجل أسرع توقيت في الفترة الصباحية (1:31.428 د).

وأنهى النيوزيلندي ليام لاوسون، زميل فيرستابن الجديد والذي شارك رسميا للمرة الاولى بألون ريد يول بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريس، التجارب قبل الاستراحة بفارق 0.132 ثانية خلف مرسيدس.

وشهد اليوم الأوّل توقف التجارب لقرابة ساعة بعد الظهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الحلبة، ما دفع القيّمين إلى اشهار الأعلام الحمراء.

وكان راسل أحد السائقين الذين تأثروا بالانقطاع المفاجئ للأضواء، حيث قال البريطاني "خرجت من حظائر الصيانة وفكرت فجأة في الظلام الدامس، وأبلغت عبر الراديو أنني بحاجة إلى تغيير حاجب سيارتي، وأدركت أنه لا توجد أضواء كاشفة حولي".

كانت درجات الحرارة أكثر برودة من المتوقع وهطلت بعض الأمطار، في حين كانت الفرق تستعد للتجارب الشتوية المقامة بعد الحفل المذهل في العاصمة لندن في الذكرى الـ 74 لانطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد من حلبة سيلفرستون البريطانية عام 1950.

ولا تعكس الاوقات المسجلة خلال التجارب الشتوية حقيقة أداء السيارات اذ غالبا ما تعمد الفرق إلى اعتماد استراتيجيات مختلفة إن كان من ناحية كمية الوقود أو معايير الضبط.

ورغم ذلك، يعد الموسم الجديد بالمزيد من الاثارة حيث أفرزت تجارب اليوم الاول عن فارق أقل من ثانية بين السائقين السبعة الأوائل على لائحة الأوقات المسجلة.

قال الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين الأميركي زاك براون "أستطيع أن أرى أن المنافسة ستكون محتدمة".

وأضاف "في العام الماضي، فازت أربعة فرق بسباقات عدة، وهذا العام أستطيع أن أرى أن مستوى المنافسة سيكون مرتفعا أكثر. أنا متحمس أكثر من كوني متوترا".