الرياض (المملكة العربية السعودية) : فوّت الاتحاد فرصة المحافظة على فارق النقاط السبع عن الهلال، في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما سقط متعادلاً أمام الخليج في الرمق الأخير (1 1)، فيما استعاد الهلال، بعد خسارته القاسية في الـ"كلاسيكو"، توازنه من الباب العريض باكتساحه الخلود (5 1).

واحتل مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجومية الجولة 22، بعدما قاد فريقه إلى العودة للمركز الثالث، منفرداً بصدارة الهدافين بـ 17 هدفاً متفوقاً على نجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (16).

أقر كريم، صاحب الكرة الذهبية عام 2022، أن التعادل مع الخليج كان عادلاً، معتبرًا أن الأهم في الوقت الحالي التركيز على الفوز بلقب الدوري.

وصف بنزيمة (37 عاماً) المباراة أمام الخليج بـ"المعقدة"، مضيفاً "تلقينا هدفاً من ركلة جزاء في نهاية المباراة. المباراة كانت عادلة ومتساوية".

وبات الفارق بين الاتحاد الذي يستقبل الاخدود وصيف القاع الأحد، والهلال الثاني خمس نقاط (56 51).

من ناحيته، اعترف لوران بلان، مدرب الاتحاد، أن فريقه افتقد للثلاثي الهولندي ستيفن بيرخفين والجزائري حسام عوار والألباني ماريو ميتاي، "خسرنا ثلاثة أسماء مهمة، وهذا يظهر أثره بغض النظر عن درجة التأثير".

أضاف مدرب الـ"زرق" سابقاً "لم نستحق الفوز أمام الخليج، لأننا سجلنا بصعوبة ولم نتمكن من المحافظة على الهدف "الخليج كان أفضل والاتحاد كان في وضع سيئ"

"إصابة ميتروفيتش مقلقة"

واستعاد الهلال توازنه بعد خسارته الثقيلة في الـ"كلاسيكو" في الجولة الماضية (1 4)، فاكتسح الخلود (5 1) في مباراة تقاسم نجوميتها قائده سالم الدوسري ومهاجمه البرازيلي مالكوم دي أولفييرا بتوقيع كل منهما على هدفين ..

لكن مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس قضّ مضاجع جماهيره عندما كشف في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة أن "إصابة (الصربي ألكسندر) ميتروفيتش مقلقة، لأنها (وفقاً لكلامه) أخذت وقتاً أطول من اللازم".

قال جيزوس (70 عاماً) إنه ليس الشخص المناسب للحديث عن التفاصيل الطبية، لكنه أكد أن اللاعب حصل على إذن للسفر إلى صربيا للاطمئنان على حالته الصحية ومستوى جاهزيته.

واستعاد مدرب بنفيكا السابق الحديث حول خسارة فريقه للـ"كلاسيكو" متناولاً فارق الراحة بين فريقه وبين الاتحاد، "صحيح، أحد الأسباب التي لم تجعلنا نتعافى على عكس الاتحاد الذي حضّر للمباراة السابقة 7 أيام. ونحن تدربنا يوماً واحداً".

وعكست الأرقام الإحصائية الخاصة بالدوري تراجعاً دفاعياً واضحاً للهلال عن الموسم الماضي، إذ تشير الأرقام إلى استقبال حامل اللقب لـ 25 هدفاً، متجاوزًا عدد الأهداف التي استقبلها طوال الموسم الماضي (23 هدفًا في 34 مباراة).

رونالدو يُعيد النصر ثالثاً

مستفيداً من خسارة القادسية أمام الأهلي 1 4، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى استعادة المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن الفريق الشرقي، بعدما أطبق "العالمي" على مضيفه الوحدة في الشرائع بهدفين نظيفين حملا بصمة الـ"دون" تسجيلاً وصناعة.

وكان بإمكان رونالدو، الذي كتب على "إكس" بعد نهاية المباراة "نستمر في التقدم"، أن يرفع رصيده إلى 18 هدفاً لو سدد بنفسه ركلة الجزاء التي تسبب بها، لكنه تركها لزميله السنغالي ساديو مانيه الذي ضاعف النتيجة بعدما افتتح أفضل لاعب في العالم خمس مرات التسجيل.

وتأخرت المباراة ساعة كاملةً عن الانطلاق في موعدها بعدما أضاع سائق الحافلة الخاصة ببعثة النصر المسار الصحيح أثناء توجهه من جدة إلى إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة مكة وفقاً لتقارير صحافية، ليتم تأجيل المباراة إلى الساعة 8 بدلاً من 7 بقرار من رابطة المحترفين.

فنياً، وفيما غاب مدرب الوحدة (متذيل الترتيب) الأوروغوياني دانيال كارينيو عن المؤتمر الصحافي، شدد الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، على أن فريقه الذي يحل على العروبة الثالث عشر الجمعة استحق الفوز، "فريق الوحدة كان متكتلاً في الشوط الأول، وحرصنا على التسجيل مبكراً في الشوط الثاني وهذا الأهم".

رباعية أهلاوية في القادسية "هاتوا الهلالي"

في جدة، وأمام أكثر من 22 ألف متفرج، تمكن الأهلي من ضيفه القادسية مُمطراً شباكه بأربعة أهداف لهدف، مهدياً المركز الثالث للنصر، ومقترباً من خطف المركز الرابع من القادسية نفسه بعدما قلص الفارق إلى ثلاث نقاط .

وقبل حلوله ضيفاً على الهلال، الجمعة، في كلاسيكو الجولة المقبلة، عبّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن سعادته بالنتيجة الكبيرة التي خرج بها فريقه من مواجهة القادسية، معتبراً أن فريقه يقدم موسماً رائعاً ومذهلاً.

أضاف "لكل منافس نحتاج إلى تنفيذ خطة بناءً على نقاط ضعف الخصم وقوته".

"نقدم موسماً رائعاً وتطوراً مذهلاً خلال الموسم، وسنحاول أن نتعافى بأسرع ما يمكننا قبل مواجهة الهلال المقبلة".

وتداول نشطاء منصة "إكس" فيديو لجماهير الأهلي في محيط ملعب "الجوهرة المشعة" وهي تهتف "هاتوا الهلالي"، في إشارة لمواجهة الطرفين الأسبوع المقبل.

وفرض مهاجم "الراقي" الإنكليزي إيفان توني نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين رفع من خلالهما رصيده إلى 12 هدفاً في 19 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري.

بدوره، برر الإسباني ميتشل غونساليس، مدرب القادسية، خسارة فريقه بالقول إن "الأهلي انتصر علينا لأنه لعب بطريقة ذكية".