باريس : أعلن رئيس اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم سيباستيان دينو الأربعاء إيقاف رئيس نادي أولمبيك مرسيليا بابلو لونغوريا 15 مباراة بسبب تشكيكه في التحكيم عقب خسارة فريقه أمام أوكسير 0 3 السبت الماضي.

وأكد دينو بعد جلسة الاستماع للرئيس الاسباني للنادي الجنوبي إن المستشار الرياضي والمؤسسي لمرسيليا الايطالي فابريتسيو رافانيلي تم إيقافه لثلاث مباريات.

وقال إن "التصريحات والسلوكيات المهينة للسيد لونغوريا تشكل خرقا لميثاق الأخلاق مما يضر بصورة كرة القدم".

وأضافت الرابطة في بيان "نتيجة لذلك، تم إيقاف لونغوريا لمدة 15 مباراة نافذة عن جميع المهام الرسمية والدخول إلى مقاعد البدلاء وغرف ملابس اللاعبين والمسؤولين والملعب وجميع الممرات المؤدية إلى هذه المناطق".

وتدخل العقوبة المفروضة على رئيس نادي مرسيليا حيّز التنفيذ فورا، وبالتالي سيتم إيقافه الأحد ضد نانت في المرحلة الرابعة والعشرين حتى بداية الموسم المقبل، حيث يتبقى 11 مباراة على نهاية الموسم الحالي.

وأضافت اللجنة أن العقوبة المفروضة على رافانيلي لن تدخل حيّز التنفيذ قبل الثلاثاء المقبل.

وأبدى لونغوريا غضبه الشديد من التحكيم في مباراة أوكسير ومرسيليا (3 0) السبت، وتحدث على وجه الخصوص عن "الفساد" بعد المباراة، قبل أن "يعرب عن ندمه" على هذا التصريح في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين.

كما أبدى غضبه أمام الكاميرات، ووصف الدوري بـ"البطولة السيئة"، وكرر كلمة "الفساد" مرات عدة.

وصرح ببساطة أثناء مغادرته جلسة الاستماع الأربعاء برفقة محاميه أوليفييه مارتن "أنا أنتظر القرار، لقد تمكنت من شرح موقفي"، قبل أن يستقل سيارة أجرة.