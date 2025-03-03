لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قلب كليفلاند كافالييرز تخلفه بفارق 18 نقطة أمام بورتلاند ترايل بلايزرز ليخرج فائزا عليه 133 129 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وحقق كليفلاند فوزه العاشر تواليا ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية بأفضل سجل في الدوري مع 50 انتصارا مقابل 10 هزائم فقط.

تألق في صفوف كليفلاند دي أندريه هانتر الذي سجل 32 نقطة في المباراة بينها 18 في الربع الاخير والوقت الاضافي، في حين لم يشارك نجم الفريق دونوفان ميتشل حيث أخلد الى الراحة. وكان هانتر انضم الى كليفلاند في اليوم الأخير من الانتقالات قادما من اتلانتا هوكس.

أما افضل مسجل في صفوف بورتلاند فكان الاسرائيلي ديني افديجا مع 30 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققا اول "تريبل دبل" في مسيرته، واضاف انفيرني سيمونز 27 نقطة.

ظلت النتيجة متقاربة حتى الربع الثاني عندما تقدم كليفلاند 42 39، لكن بورتلاند سجل 15 نقطة تواليا لينهي الشوط الأول متقدما 54 42.

وتعادلت الارقام مرة جديدة قبل 5 دقائق من نهاية المباراة (101 101) وتبادل الفريقان التقدم الى ان تمكن سيمونز من تسجيل رميتين حرتين ليفرض التعادل 118 118 والتمديد.

وتغلب بوسطن سلتيكس حامل اللقب على دنفر ناغتس 110 103 بفضل 22 نقطة لجايلين براون و8 تمريرات حاسمة.

تقدم الفائز بفارق 20 نقطة في الربع الثالث لكن دنفر رد التحية ونجح في تقليص الفارق الى 3 نقاط في الدقائق الأخيرة بفضل نجمه الكندي جمال موراي بتسجيله 26 نقطة نصفها في الربع الأخير من دون ان يمنع خسارة فريقه. وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 20 نقطة مع 14 متابعة.

وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه السادس تواليا في مباراة ديربي المدينة ضد جاره لوس أنجليس كليبرز 108 102 بفضل 29 نقطة لنجمه الجديد السلوفيني لوكا دونتشيتش في حين أضاف المخضرم ليبرون جيمس 17 نقطة الذي بات على بعد نقطة واحدة من ان يصبح أول لاعب يسجل 50 الف نقطة في الموسم العادي والبلاي اوف.

وسجل جالين وليامس 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 146 132. في المقابل، كان ستيفون كاسل أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 32 نقطة.