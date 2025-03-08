إيلاف من ليفربول: يواصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الأقوى عالمياً، لا لشئ إلا لكي يحطمها، فقد سجل صلاح ثنائية اليوم السبت، ساهم من خلالهما في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليضمن الابتعاد بالقمة مع ليفربول والاقتراب بشدة من لقب البريميرليغ.

وجاءت ثنائية النجم المصري، البالغ من العمر 32 عاما، من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88.

صلاح أصبح أعظم هداف أجنبي في تاريخ دوري الانجليز برصيد 184 هدفاً شراكة مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أسطورة مان سيتي، وكلاهما في المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 27 في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين، حيث بات يتقدم بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند.

وبشكل عام، ساهم صلاح في تسجيل ليفربول 44 هدفاً في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بواقع 27 هدفا و17 تمريرة حاسمة.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن المساهمات الـ44 لصلاح هي الأعلى له خلال مسيرته، والأفضل لليفربول في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز، حيث لم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي العريق تحقيق هذا الرقم في موسم واحد.

فقد حقق مهاجم ليفربول السابق، الأوروغوياني لويس سواريز 42 مساهمة في موسم 2013-2014، بينما سجل صلاح 42 مساهمة أيضا في موسم 2017-2018.

وأضافت الشبكة أن 3 لاعبين فقط سجلوا 10 أهداف أو أكثر على أرضهم، و10 أهداف أو أكثر خارج أرضهم في موسم بالدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك في ثلاثة مواسم أو أكثر، وهم: هاري كين، وإيرلينغ هالاند، ومحمد صلاح.

وعادل صلاح أيضا رقم هالاند وأسطورة أرسنال تييري هنري، في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف (تسجيل وصناعة) في موسم من 38 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 44 مساهمة لكل منهم.

وسيكون بمقدور صلاح الانفراد بهذا الرقم، إذ تتبقى لليفربول 9 مباريات في الدوري الإنكليزي.

بهذا الانتصار على فريق ساوثهامتون حقق ليفربول فوزه رقم 21 في الدوري هذا الموسم ليواصل الابتعاد في صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب، حيث يتفوق بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي يلاقي مانشستر يونايتد في نفس الجولة، وله مباراة أخرى مؤجلة، وفي حال فوزه في المباراتين يظل الفارق 10 نقاط لمصحلة ليفربول.



