نيقوسيا : واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وتحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر وكان آخرها صعوده الى المركز الثالث كأفضل الهدافين في تاريخ ناديه ليفربول بقيادته الى فوز في غاية الأهمية على مانشستر سيتي 2 0 في عقر دار الأخير مشّرعا الباب أمامه للتتويج بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في مختلف المسابقات الى 241 هدفا معادلا رقم غوردون هودجسون الذي حقق هذا الانجاز في الفترة من 1926 الى 1935. حقق صلاح الانجاز في 387 مباراة منذ انتقاله الى صفوف الريدز في حزيران/يونيو عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وتوزعت أهداف صلاح كالتالي: 180 هدفا في الدوري الإنكليزي، و45 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس إنكلترا، و5 في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) و4 في كأس الرابطة الانكليزية وهدف في الدرع الخيرية.

ويتصدر إيان راش لائحة افضل هدافي ليفربول مع 346 يليه روجر هانت مع 285.

كالت له الصحف وزملاؤه المديح، فاعتبرت صحيفة "ذي غارديان" أنه يعيش ذروة تألقه، وقالت "منذ آب/اغسطس حتى نهاية الشتاء يلعب صلاح بطريقة ملهمة، يبدو انه يعيش ذروة تألقه" واصفة إياه بأنه "أفضل مهاجم في العالم هذا الموسم واللاعب الأكثر حسما من أي لاعب آخر في أي فريق نخبة اوروبي".

أما زميله المدافع الدولي الاسكتلندي أندي روبرتسون فرأى ان صلاح "لاعب من عالم آخر"، مضيفا "نحن سعداء جدا لتواجده معنا، انه مدهش بكل بساطة".

وكان لسان حال مدافع ليفربول السابق والمعلق على شبكة "سكاي سبورت" جيمي كاراغر بقوله "كما تسير الأمور سينتهي هذا الموسم كأفضل موسم للاعب فردي بالنسبة الى مو صلاح، لا يساورني أي شك في هذا الصدد".

وأضاف "كان رائعا على مدار 7 او 8 مواسم، لكنه يقدم أشياء استثنائية هذا الموسم".

"على غرار رونالدو وميسي"

وصب رأي زميله في القناة ومدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل في الاتجاه ذاته بقوله "انه لاعب رائع يعيش لحظات ذهبية، فترة ذهبية في مسيرته وتبدو كل الامور سهلة بالنسبة اليه".

وتابع "يعيش موسما على غرار (البرتغالي) كريستيانو رونالدو و(الأرجنتيني) ليونيل ميسي في ذروتهما".

ورفع صلاح من خلال تسجيله هدفا وصناعة آخر في مرمى سيتي، مساهمته هذا الموسم الى 41 هدفا (25 هدفا و16 تمريرة حاسمة)، علما أن الرقم القياسي في الفئتين هو 47 بحوزة أندي كول موسم 1993 1994 مع نيوكاسل بالتساوي مع ألن شيرر الذي حقق هذا الانجاز في الموسم التالي مع بلاكبيرن روفرز.

ولا يزال صلاح يملك 11 مباراة بينها 7 على ملعب "أنفيلد" لمعادلة او تخطي هذا الرقم اذا استمر على المنوال ذاته من التألق.

ولا شك بان صلاح يريد تتويج الموسم الحالي الذي قد يكون الاخير له في صفوف ليفربول لعدم التوصل حتى الآن الى تجديد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل، بإحراز لقب الدوري الانكليزي للمرة الثانية منذ انتقاله الى صفوفه وقد خطا فريقه خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف بعد الفوز اللافت على مانشستر سيتي، بطل الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال صلاح بعد المباراة "انا واللاعبون الكبار في الفريق نحتاج الى لقب آخر. سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق ذلك" في اشارة الى الثلاثي الدولي الاخر في الفريق المؤلف من قائده الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد الذين ساهموا بشكل كبير في احراز اللقب الاول بعد صيام دام 30 عاما وتحديدا عام 2019.