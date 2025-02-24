الرياض (المملكة العربية السعودية) : يحل الاتحاد المتصدر على الخليج عاشر ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، الأربعاء في ختام المرحلة الثانية والعشرين، منتشيا من فوزه الكبير على غريمه الهلال 4 1 وابتعاده عنه بفارق سبع نقاط في الصدارة.

وقدم الاتحاد أداء رائعا السبت أمام ضيفه الهلال حامل اللقب وتفنن لاعبوه بهز شباكه أربع مرات، بينها ثنائية للهولندي ستيفن بيرخفين في مواجهة اختتمها المتألق هذا الموسم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، ليتشارك زميله السابق في ريال مدريد، مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة الهدافين (16 هدفا).

وبفوزه الرابع تواليا في الدوري العربي الأكثر إنفاقا لهذا الموسم، بات الاتحاد مرشحا قويا لاستعادة لقبه من الهلال الذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات.

وإلى بنزيمة (37 عاما) وبيرخفين، تألق في تشكيلة المدرب الفرنسي لوران بلان مواطناه الجناح موسى ديابي والمخضرم لاعب الارتكاز الدفاعي نغولو كانتي والجزائري حسام عوار.

وقال بلان الذي سيحل فريقه ضيفا على الخليج باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام "الدوري لم يُحسم بعد وقد طلبت من اللاعبين تفادي الضغوط والاستمتاع بالمباراة".

وتابع مدرب منتخب فرنسا السابق "عملنا خلال الفترة الماضية بشكل رائع، وتم التركيز على الجانب الدفاعي، لكي نتماسك بالشكل المطلوب، بسبب مهاجمة الهلال بـ7 لاعبين".

ويملك الاتحاد ثاني أقوى هجوم هذا الموسم وراء الهلال (45 61) وثالث أفضل دفاع وراء القداسية الثالث والأهلي الخامس (15 18 20).

قال بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، في تصريحات تلفزيونية "فخور بمساهماتي التهديفية مع الاتحاد ونتمنى الاستمرار في الانتصارات".

تابع هداف ريال مدريد السابق "لا يزال المشوار طويلا في المسابقة والدوري لم يُحسم بعد".

في المقابل، يبحث الخليج عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بيد أن إخفاقه في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات، يضع الاتحاد في موقف المرشح فوق العادة للعودة من ملعبه بالنقاط الثلاث.

ضغوط على جيزوس

وبعد صفعة الاتحاد، يسعى الهلال لاستعادة توازنه عندما يستضيف الثلاثاء الخلود الحادي عشر على استاد المملكة أرينا بالرياض.

وبعد فوزهم على الأخدود برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة عشرة، سقط لاعبو المدرب البرتغالي جورجي جيزوس في فخ التعادل أمام ضمك 2 2 والرياض 1 1، قبل الخسارة الموجعة أمام الاتحاد 1 4.

قال المدرب المحنك الذي قاد الهلال إلى لقب الموسم الماضي "لا يزال الحديث عن الفوز باللقب طويلا، هناك جولات عديدة وعلينا الحفاظ على هدوء الفريق خلال الفترة المقبلة ومواصلة التركيز".

تابع جيزوس (70 عاما) الذي رفض الرد في المؤتمر الصحافي عما إذا كان يخشى الإقالة ويتعرض لضغوط من جماهير الهلال "الاتحاد في حالة بدنية أفضل منا لأنه يخوض مباراة كل أسبوع، خلاف فريقي الذي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

في المقابل، يعيش الخلود فترة جيدة تحت قيادة مدربه الجزائري المخضرم نور الدين بن زكري، محققا أربعة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة.

وتتركز الأنظار على مباراة الأهلي مع ضيفه القادسية الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله الدولي.

و يحتل الأهلي المركز الخامس (41 نقطة)، بعد فوزه خمس مرات في آخر ست مباريات، فيما يحتل القادسية المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الهلال.

والقادسية الفائز ست مرات في آخر سبع مراحل، فاز ذهابا على الأهلي بهدف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي سيعود بعد غيابه عن مباراة الأخدود الماضية للإيقاف.

وستشهد المباراة عودة المدافع البرازيلي روجر إيبانييز لصفوف الأهلي، لكن النجم الجزائري رياض محرز سيغيب لتراكم البطاقات.