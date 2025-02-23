برلين : حسم بايرن ميونيخ مواجهته الصعبة مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث بفوز كبير 4 0 الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، مبقيا على فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

ودخل العملاق البافاري اللقاء وهو على بعد 5 نقاط من ليفركوزن بعد فوز الأخير على مضيفه هولشتاين كيل 2 0 السبت، لكن فريقه المدرب البلجيكي فنسان كومباني أعاده إلى 8 بفضل أهداف الفرنسي مايكل أوليسيه والياباني هيروكي إيتو وجمال موسيالا والبديل سيرج غنابري.

وخاض الفريقان المواجهة بعامل مشترك وهو أن الفريق الأخير الذي أسقطهما في الدوري كان ماينتس الذي تغلب على بايرن 2 1 في المرحلة الرابعة عشرة في 14 كانون الأول/ديسمبر، ثم فاز على فرانكفورت في المرحلة التالية الأخيرة لعام 2024 بنتيجة 3 1 في 21 منه.

ويُمنّي بايرن النفس بمواصلة مشواره نحو استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليفركوزن وأنهاه في المركز الثالث خلف شتوتغارت.

وكانت مهمة الأحد أسهل بكثير من لقاء الذهاب أمام فرانكفورت الذي أسقط بايرن في فخ التعادل 3 3 في مباراة مثيرة سجل خلالها المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، المنتقل حديثا الى مانشستر سيتي الانكليزي، هدفين بينهما هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ودخل الفريق البافاري مواجهة الأحد بعد معاناته الثلاثاء لحجز بطاقته الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا بتعادل في الوقت القاتل امام ضيفه سلتيك الاسكتلندي (1 1) في إياب الملحق، سجله مدافعه الدولي الكندي ألفونسو ديفيس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ومواجهة فرانكفورت هي الأولى بين ثلاث ساخنة للنادي البافاري في الأيام العشرة المقبلة، حيث سيحل ضيفا على شتوتغارت وصيف بطل الموسم الماضي الجمعة المقبل، قبل استضافة باير ليفركوزن في الرابع من آذار/مارس المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، علما أن الفريقين التقيا السبت الماضي في المرحلة الثانية والعشرين وتعادلا سلبا.

ضغط منذ البداية

وخاض بايرن مواجهة فرانكفورت من دون هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين الذي جلس على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني بسبب اصابة في ربلة الساق.

وضغط بايرن منذ البداية وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة إن كان عبر أوليسيه أو المخضرم توماس مولر الذي كان الأقرب لافتتاح التسجيل بتسديدة من مسافة بعيدة تألق الحارس كيفن تراب في صدها (29).

وقبيل نهاية الشوط الأول، تعرض بايرن لضربة بإصابة يوزوا كيميتش الذي اضطر إلى ترك مكانه لصالح ليون غوريتسكا (43)، من دون أن تتأثر معنويات فريق كومباني الذي خطف التقدم بعد ثوان عبر أوليسيه بعدما وصلته الكرة من لوروا سانيه الذي استلمها بدوره بتمريرة جميلة من موسيالا (3+45).

هدف أول لإيتو وآخر رائع لموسيالا

وفي بداية الشوط الثاني، حسم بايرن النتيجة إلى حد كبير بإضافته الهدف الثاني عبر إيتو إثر ركلة ركنية (61)، ليفتتح لاعب شتوتغارت السابق سجله التهديفي مع النادي البافاري الذي انتقل إليه الصيف المنصرم لكنه تعرض للإصابة خلال التحضير للموسم الجديد ولم يعد إلى الملاعب إلى حتى 12 شباط/فبراير الحالي في الفوز على سلتيك 2 1 في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال.

وترك إيتو الملعب مباشرة بعد الهدف لصالح الكندي ألفونسو ديفيس، فيما دخل كاين بدلا من مولر (64).

وعزز موسيالا النتيجة بهدف رائع بعد مجهود فردي وتوغل من قرابة منتصف الملعب قبل الوصول إلى منطقة الجزاء حيث تلاعب بمدافعين قبل أن يفقد توازنه، لكنه تدارك الأمر وسدد الكرة في الشباك بعيدا عن متناول تراب (83).

واختتم البديل غنابري الذي دخل بدلا من موسيالا، المهرجان بهدف رابع في الوقت بدل الضائع بعد مجهود وتمريرة من البديل الآخر الفرنسي كينغسلي كومان (2+90).

لايبزيغ يعود من بعيد

عاد لايبزيغ من بعيد وتجنب هزيمة محرجة أمام ضيفه هايدنهايم بعدما حول تخلفه بهدفين نظيفين إلى تعادل 2 2.

وبدا لايبزيغ، القادم من هزيمة وأربعة تعادلات وفوز وحيد في المراحل الست الماضية، في طريقه لهزيمة أولى أمام هايدنهايم منذ آذار/مارس 2015 حين كان معا في الدرجة الثانية وذلك بعدما وجد نفسه متخلفا بهدفين نظيفين سجلهما النمسوي ماتياس هونساك (6) ومارفن بييرينغر (13 من ركلة جزاء).

لكنه عاد إلى أجواء اللقاء قبيل انتهاء الشوط الأول بتقليصه الفارق بواسطة البلجيكي لويس أوبيندا (2+45)، ثم أنقذ نقطة التعادل من ركلة جزاء نفذها السلوفيني بنيامين شيشكو (64) الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.